矽谷銀行破產倒閉！謝金河：不至於引發全球性金融危機

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謝金河表示，美國財政部在第一時間由FDIC接手，保障存款戶的安全，滙豐控股也併入矽谷銀行倫敦子公司，看起來風暴迅速止住，只剩加州像FRC，EWBC的地區性銀行。
謝金河指出，SVB破產也立即影響13日的歐洲股市，德意志銀行跌4.72%，瑞士銀行跌7.66%，瑞士信貸跌9.78%，西班牙桑坦德銀行跌8.23%，造成法國，西班牙，德國，英國股市下跌。不過，已經反應幾天的美國股市已經比較淡定，更值得關注的是，SVB事件可能會讓FED暴力升息手段稍微停下腳步。
謝金河說，先前鮑爾不斷示警，「這次SVB踢到鐵板，最直接原因就是暴力升息！為了打擊通貨膨脹，升息是必要之惡，但美國是全球最大債務人，利率不變升高，美國反而弄死自己」，他也認為，葉倫這一陣子突然變鴿派，她的壓力無限大，這次SVB破產，她反而有喘口氣的機會。
謝金河說，SVB事件讓美國公債殖利率全面下滑，先前2年債以下殖利率都在5%以上，13日6個月期殖利率從5.309%降到4.62%，一年債從5.246%降到4.254%，二年債從5.066%降到3.939%，10年債掉到3.418%，30年只有3.694%，油價全面下跌，美元指數也回落，反而比特幣大漲3300美元。
謝金河指出，SVB破產似乎帶給金融市場峰迴路轉的不同氣象，有點燃燒自己照亮別人的味道。還有，SVB也是標普500成份股之一，可以說倒就倒，手法乾淨俐落，這跟中國一大堆房企已經變殭屍，卻不能倒，又成了強烈對比。
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