張善政拆神祇　黃世杰談桃園神社歷史、轟意識形態作祟

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黃世杰說，桃園神社其實不只是在台灣，更是日本境外唯一完整保存的神社建築，由此可見，此一場域作為神社在文資上的重要性是長期的共識，也是歷屆政府均予肯認的重要價值，不應該用短期的政治操作任意否定。
黃世杰也談到，忠烈祠作為性質完全不同的祭祀場域，是否適合繼續因循沿用原本規劃作為神社的空間？或是否應該另外尋覓地點，來作更符合忠烈祠性質的空間規劃？可能這才是更值得思考的政策方向。
黃世杰表示，以現狀而論，「桃園忠烈祠暨神社文化園區」經過前市長鄭文燦任內活化，已成為桃園市熱門觀光景點之一，吸引許多市民朋友、外地遊客前來，是大家休憩出遊的好所在，相信張善政不至於不曉得。
黃世杰說，園區目前委外經營，廠商最近與鳥取神社合作，將日本神祇迎進「社務所」，作為文資活化之途，與「本殿」作為忠烈祠使用的功能並存，並非二擇一的排除關係。
他說，持平而論，歷史上同一空間先後作為神社、忠烈祠兩種場域來使用，都是當時統治者的意識形態使然；兩者的交替，可能都是統治者政策上進行文化清洗的措施，也可能是戰後一時的權宜之計，這些可以留待歷史研究去釐清、詮釋。
黃世杰感嘆，民主化後的台灣，處理歷史空間並不需要陷入意識型態之爭，尊重歷史記憶，用寬容共融角度思考，從歷史中學習，才能讓桃園文化底蘊更深厚。
黃世杰說，張善政市長以「部分人士反對」為由，草率將神祇送走。事實上，這兩天自己也收到許多民眾反映，對這樣的處理方式表達不滿，今天上午更是有民眾自發到現場舉牌抗議，卻還是來不及力挽狂瀾。
黃世杰說，此刻的台灣有宮廟、有佛寺、有教堂、有神社、也有清真寺，是歷來不同時期移民、政權帶來的故事。多元文化兼容並蓄，一直是台灣引以為傲的DNA。盼望張善政切莫用政治操作、意識形態，抹煞真實發生的歷史，泯滅文化保存的價值。