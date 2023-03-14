三上悠亞引退「百萬YTR哭了」！最後活動曝：可能在台灣
日本人氣AV女優三上悠亞昨（13）日宣布將在8月16日滿30歲時引退，結束8年女優生涯，消息曝光後，讓大批老司機們震驚又不捨。對此，百萬YouTuber中指通透露自己深夜哭了，而AV達人一劍浣春秋則透露三上悠亞還有兩支「超豪華作品」未公布，且三上悠亞以女優身分出席的最後一場公開活動很有可能在台灣，也就是今年的TRE台北國際成人展。
記者郭佩蓉/綜合報導
三上悠亞昨日在個人YouTube頻道宣布引退，甚至在鏡頭前數度落淚，雖然不捨，但她早已經決定好要引退，8年時間雖然很長但也過得很快，這期間非常充實，也不忘感謝粉絲的支持。她也表示在今年8月16日生日之前，將以三上悠亞身分繼續爭取工作、出席活動，與大家見面。
引退消息曝光後，讓大批粉絲相當不捨，對此，在YouTube擁有百萬訂閱、被稱為AV系的網紅、YouTuber中指通昨日也在臉書發文，崩潰直呼：「我一個人在房間，我站起來敬禮，哭，真的哭了！」一字一句滿是不捨，網友們也紛紛留言：「必須降半旗」、「一個傳奇的謝幕」、「這次真的沒了」、「已成回憶」、「哭啊」、「我這個世代最完美的就是她了」、「祝幸福，哭」、「這真的會哭到眼淚流乾」。
事實上，三上悠亞曾是偶像團體「SKE48」成員鬼頭桃菜，退團後於2015年以AV女優身分出道。AV達人一劍浣春秋也在《PlayNo1》發文，表示三上悠亞其實去年9月就決定了，原以為今年8月過完生日才會宣布，「只能說三上悠亞我真的猜不透妳」。此外，他也透露三上悠亞還有兩支「超超超超超超超超豪華」作品還沒公布，也因為引退消息早就傳開，因此今年TRE台北國際成人展將會非常熱鬧，「極有可能是三上悠亞AV生涯最後一個公開活動」。