高虹安垃圾車高唱五月天歌曲　劉康彥揭新竹市民反感原因

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他說，高虹安跑攤唱《心花開》算好聽的，垃圾車則是開到定點才播歌的，大家究竟反感甚麼？細究之下他認為是「她當市長後，究竟做了什麼？」
劉康彥表示，高虹安想塑造揭弊女神的形象，卻是炒短線、手段粗暴的政治清算；學區劃分和空橋兩大難題，端出來的解方和支持者的期待有一定落差；身旁大將爆偷情黯然下台，即將走馬上任的社會處長又被民團評為不適任，高虹安的用人屢被質疑。
劉康彥說，自己也抓過高虹安兩次犯錯，一次是誇大南寮足球場的工程造價，還有一次，是高虹安搞錯付給棒球場營造廠商的金額，連民進黨台北市議員王世堅都錯誤引用，後來高虹安推給基層同仁誤植。
劉康彥說，這兩次錯誤，高虹安都用「新聞稿」冷處理回應，但這兩天的垃圾車風波，她選擇親自面對媒體，由本人向市民澄清、解釋、說明，真的是相當重視個人名譽，而越在意就越凸顯她的弱點。
劉康彥表示，高虹安是一個不可以存在爭議的人，只要不要做事就不會惹爭議，真要做事就挑些簡單、低成本來做。其實，如果要防詐宣導就好好說話，民眾被強迫聽政治人物說話已經夠無奈了，她還要唱歌，結果這次踢到鐵板。
劉康彥也提到，整件事還有更嚴肅的問題，高虹安應該要面對版權問題。究竟新竹市政府有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？
另外，高虹安重製五月天的歌曲，再透過垃圾車播放，但五月天所屬的相信音樂公司並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，這都是錯誤示範，誠心建議高虹安重新錄一個宣導版本。