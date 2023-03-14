小優因「身材困擾」急求助 阿Ken：先解決妳的大小眼
中天綜合台節目《同學來了》明（15日）晚9點播出「不要告訴別人我的手機都在看這個」，其中阿Ken一看小優的手機，竟發現她的搜尋頁面是「大小奶怎麼救」，讓他忍不住吐槽：「妳先解決妳的大小眼！」小優則慌張解釋：「真的不是我！是我去泡溫泉看到有人大小奶很嚴重！」
記者侯家瑜/綜合報導
來自日本的小百合，分享日本男生最常上網搜尋台灣女生的個性如何，「因為公主病這個詞好像來自台灣，那是不是表示台灣女生都很麻煩才會有這個詞？所以大家就去搜尋『台灣女生會不會都有公主病』。」但阿Ken一聽立刻反駁，認為不能以偏概全：「像依依怎麼可能會有公主病？過去這一年裡都是她盡心盡力在付出。」依依則藉機控訴納豆：「他才有王子病吧？而且他好像有交過日本女友，還說日本女生都說台灣女生愛生氣又任性，叫我們要好好跟日本女生學習，你們都是被『影片』影響的！」
小優則認為越保守的人反差越大，「有一次我在朋友家拿了一個女生的手機來叫外送，結果跳出來的全部都是情趣用品，我傻眼，因為她是在場最乖的人。」這話卻勾起納豆的好奇心，「我想看一下依依的手機，因為我平常真的沒檢查過。」依依一聽打趣地說：「可是我這一年的『需求』也沒有解決。」不過納豆仔細檢查後發現依依的搜尋內容大多是旅遊或者時事新聞，讓他直喊超無聊，而阿Ken一看小優的手機，竟發現她的搜尋頁面是「大小奶怎麼救」，讓他忍不住吐槽：「妳先解決妳的大小眼！」小優則慌張解釋：「真的不是我！是我去泡溫泉看到有人大小奶很嚴重！」