SBS刪減楊紫瓊奧斯卡感言！惹怒韓國影迷：格局太小
出道近40年的馬來西亞籍女星楊紫瓊，昨（13）日以電影《媽的多重宇宙》勇奪奧斯卡最佳女主角獎，成為亞洲之光，在台上的一番真摯感言打動人心，她以自身經歷鼓勵女性不要放棄夢想，結果這段內容在韓國SBS電視台播出時遭到刪減，瞬間引發眾怒，不僅在推特造成熱烈討論，甚至登上中國微博熱搜第一名。
記者江芷稜/綜合報導
楊紫瓊接拍此劇時，曾透露原本劇本的主角是男性，想找國際巨星成龍擔綱演出，被拒絕後才改成以女性為主，她在電影裡施展精彩俐落的拳腳功夫，還有呼喚親情的知性面，能文能武的全方位演技，橫掃美國重要演技大獎，甚至成了首位能拿到奧斯卡的亞洲影后。
不過，年屆60歲的楊紫瓊坦言，因為亞洲臉孔及年齡漸長，演出機會越來越少，出演該片前還有人勸她息影，規劃退休生活，她在奧斯卡舞台上鼓勵影迷們勇敢做夢，因為夢想會成真，並勉勵女性「別讓任何人告訴妳，妳的黃金時期過了，永遠不要放棄」，但這句關鍵金句，在韓國SBS電視台播出時遭到刪除。
由於韓國社會偏向男尊女卑，女權未能獲得重視，SBS電視台此舉引發網路熱議，韓國網友在推特留言「不愧是SBS電視台，倒也不驚訝」、「為什麼要把重要的部分剪掉」、「格局很小」，中國網友認為SBS電視台此舉是不想看到女權崛起，不過，這部充滿奇幻劇情的電影在中國並未上映，影迷也自嘲「不要50步笑百步」。