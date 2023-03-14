正面對決內線交易傳聞　星宇翟健華按鈴提兩告訴

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翟健華強調，自己已經畢業30多年，以內文所述的「20多年校友」事實不符，自己也不認識該帳戶的人士，也不曾推薦購買星宇股票或是公司內部訊息，與律師研究之後，由於涉及加重誹謗罪嫌，並有違反證券交易法之餘，已嚴重損害個人信譽，因此決定按鈴申告，「在網路上院播不實言論，意圖操縱股價，嚴重影響到星宇航空全體投資人的利益，希望司法公權力介入調查，到底是哪些特定人士散佈不實言論，希望此後不會再發生」。
而針對該文提到星宇航空在4月即將發出重磅訊息，翟健華回應，其實外界也知道，星宇航空在4月26日將開闢紐約航線，其他消息也已經都對外揭露。
星宇航空也再次聲明，星宇航空為正派經營之公開發行公司，自成立以來所有同仁均兢兢業業專注於航空本業發展，絕無炒作資本市場股價及內線交易之行為，對於特定人士一再利用星宇航空興櫃時機，不斷散佈不實訊息，並透過網路社群帳號，煽動投資大眾，除惡意詆毀星宇航空公司及相關同仁外，更涉及企圖影響公開交易市場，星宇航空已正式委由律師林文鵬等對不肖人士採取嚴正的法律行動，以避免投資大眾受害，同時也呼籲投資人保持理性，切勿相信網路謠言，更懇盼偵查機關能迅速偵辦，強力遏止網路謠言繼續傷害企業及投資大眾。