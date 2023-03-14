7-11省錢法！靠一招免費喝拿鐵 65折i珍食「開放外送」
7-11響應315國際消費者權益日，積極推動綠色經營，自明(15）日起，與環保署推出租借循環杯推廣活動，只要使用環保杯租借服務，就免費贈送熱拿鐵一杯，今（14）日也率先新增foodomo外送平台「i珍食」外送服務，推廣愛地球不浪費糧食理念；而全家則是在情人節，推出全盈+PAY限定活動，購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵買1送1，還有發熱衣全系列任選2件半價優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
為了推動環保愛地球，7-11與環保署推出「環保消費，借循環杯送咖啡！」活動，即日起至3月31日止，使用OPEN POINT APP循環杯租借服務，至指定門市借用與歸還循環杯，就能免費獲得CITY CAFE中杯熱拿鐵乙杯（限量4000杯，數量有限，送完為止）。
同時為了響應315國際消費者權益日，即日起「i珍食」可外送到家，攜手foodomo外送平台架構「i珍食」外送預訂服務。已超過6,600家7-ELEVEN皆已完成系統嫁接，藉由智能庫存系統自動化管理每日i珍食庫存，時間一到i珍食商品將自動在foodomo平台上架，解決門市外送經營人工管理庫存與上架的痛點，同時消費者無須到店即可在foodomo外送平台上尋寶找好康輕鬆省荷包。
當然也別錯過了全家情人節限定優惠，即日起至3/16，全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠；此外還有濃郁的Sakimoto玉米濃湯，會員特價每杯55元，購買私品茶全品項也可享第二杯7折。天冷必添加的發熱衣即日起至5/2，FamilyMart Collection發熱衣全系列（石墨烯、無重力、極暖絨）任選2件半價，還有手套、圍巾等紡織品可選擇。