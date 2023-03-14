媒體稱「國軍被迫改喝豆漿」！邱國正駁斥：雞蛋照常供應
國內近期出現缺蛋，因此有媒體報導指出，國軍將改喝豆漿補充蛋白質，以因應雞蛋不足的問題，對此，國防部長邱國正今（14）日駁斥說到，豆漿是農委會額外提供給國軍補充，並沒有所謂的「沒有蛋改喝豆漿」的情形；而農委會主委陳吉仲也指出，每天都依照合約供應14萬顆以上雞蛋給軍方。
記者陳苾暐／綜合報導
針對國軍被迫改喝豆漿一事，稍早邱國正受媒體訪問強調，絕無所謂的「沒蛋吃改喝豆漿」，而是農委會很照顧國軍弟兄，額外給我們216萬罐豆奶補充營養，事實上軍中並沒有說不准吃蛋，就跟民間一樣，原本每人一顆荷包蛋，現在就改成炒蛋，做法是一樣的。
邱國正說明，軍中有兩個管道，第一是由單位裡面開菜單，主觀做一個檢驗，另外就是國軍副食供應站，軍方大概有25個副供站可做流量的管制，他還有特別跟承辦單位強調，不可以預計進100顆雞蛋結果打折成60顆，若100顆是做炒蛋，就不能再減它了，絕不可以讓大家覺得「沒有蛋可吃」。
對此，農委會主委陳吉仲表示，國軍每天雞蛋供應量在14萬顆以上，且副食品供應都有相關招標作業，業者都必須要配合合約，所以請大家放心，國軍的雞蛋都會如常供應。
而讓國軍喝豆漿一事，陳吉仲則回應，由於國內大豆種植面積上漲近2千公頃，因此才會站在促銷國產大豆的角度，將優質的大豆豆漿，提供給國軍弟兄。