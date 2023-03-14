藍委質詢轟王美花能力不行 陳建仁緩頰：這樣講不公平
核二2號機今（14）日除役，引發外界擔心台灣恐再陷入缺電危機。對此，國民黨立委賴士葆今（14）日於立法院質詢要求，若再發生大停電事故，經濟部長王美花應下台負責，還痛批王能力實在不行。行政院長陳建仁則幫忙緩頰，「這樣講不公平」，王已盡最大努力確保不缺電。
記者翁子竣／台北報導
立法院今上午進行施政總質詢，賴士葆質詢提到，核二2號機今除役，核一1號機和核二1號機除役少掉80億度電，連學者都認為會缺電。賴士葆進一步質問王美花，若未來又大缺電，是否敢把烏紗帽放上去，並且下台負責？
王美花答詢說，若發生缺電這是他最重要的政治責任，缺電與發生什麼事故不太一樣。聞此，賴士葆則痛批，不敢承諾，還在玩數字遊戲，當他的選區萬隆變電所大停電時，選民打來他的服務處罵翻天，當然要負起責任。王則解釋，這個不是缺電，而是發生相關事故，也有去做專業的判斷。
賴士葆直言，不客氣講，「你（王美花）人不壞，可是你的能力實在不行，工業、商業都不行，你就是法律行」。不過，一旁的陳建仁則幫忙緩頰說，「這樣講不公平」，持續性供電很重要，但事故情況偶而會發生，昨天王美花也說沒有缺電危機。
賴士葆痛批，若再有上百萬戶停電，絕對強烈要求王美花下台，盡所有一切能力包括人民能力，一起讓無能部長下台。陳建仁回應，王美花在確保台灣電力不缺乏部分，已盡了最大的努力。