中調組入興大挨批違大學自治 廉政署：配合搬遷、有區隔
有媒體質疑，廉政署中部地區調查組現址被畫入中興大學南投校區，違反「軍警檢調不入校園」原則。廉政署今（14）日澄清表示，這是配合國發會主政中興新村活化政策目標，搬遷辦公廳舍，考量偵查業務不宜在校內辦理，規畫將興大所提供校內舊園藝系館作為行政區域，校外的興大一村作為偵查區域，作為區隔，以免發生偵查進入校園的疑慮。
記者潘千詩／台北報導
廉政署表示，國發會主政中興新村活化政策，規劃興大進駐中興新村南核心區域，原位處南核心區域的機關，須遷移至北核心；廉政署中調組因位於南核心，配合政策搬遷。
廉政署表示，中調組原經國發會規劃遷移至交通部交通事業管理小組，因交通事業管理小組屬歷史建築，整修困難，無法配合國發會規劃的搬遷期程，去年8月15日，行政院召開「研商國立中興大學南投校區進駐規劃及機關配合搬遷時程會議」， 興大校長薛富盛主動表示，該校可提供舊有廳舍給廉政署使用，經會議主席裁示，請廉政署仍以今年2月如期搬遷的前提為規劃，並優先考量使用興大提供的「舊園藝系館」及「興大一村」等空間作為搬遷地點。
廉政署考量，偵查業務不宜在校內辦理，經審慎考量並規畫將興大所提供校內的舊園藝系館作為行政業務區域，校外的興大一村作為偵查業務區域，兩地區隔，以免偵查進入校園疑慮，並兼顧當事人權益。