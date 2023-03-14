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「魔獸」站台助攻！雲豹能源96元上市　早盤股價勁揚7%

▲雲豹能源於今（14）日正式掛牌登上創新板，掛牌典禮請來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席站台。（圖／記者鄭妤安攝）
▲雲豹能源於今（14）日正式掛牌登上創新板，掛牌典禮請來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席站台。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

雲豹能源於今（14）日正式掛牌登上創新板，掛牌典禮請來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席站台，創台股首次有NBA球星蒞臨紀錄。雲豹能源今日以96元上市掛牌，早盤漲逾4%，來到100.5元位置，最高還一度拉至103元，漲幅達7%。

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創新板繼泓德能源掛牌後，「魔獸」概念股的雲豹能源也於今日以96元上市掛牌，成為今年創新板第二檔上市的股票，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）現身掛牌敲鐘典禮，引來現場熱烈歡呼，創下NBA球星首度出席台股掛牌典禮站台的紀錄。

雲豹能源資本額為新台幣11.27億元，自2016年成立以來營收連年成長，2022年全年度合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%，營收與本業獲利均創史上新高；每股盈餘4.03元，董事會決議每股配發2.06元現金股利，現金股利發放率達51%。

雲豹能源於昨（14）日興櫃市場最後一天交易，終場收在113元，下跌1.14元，跌幅1%，今日則以96元上市掛牌，早盤漲逾4%，來到100.5元位置，最高還一度拉至103元，漲幅達7%。

台灣證券交易所董事長林修銘指出，雲豹能源是國內整合再生能源服務的領導品牌，提供案場開發工程、投資、建置等。旗下事業有太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務，綠電客戶包含Google、美光、Gogoro、玉山銀行等知名企業，累積簽約8億度電，繳出亮眼成績。

雲豹能源董事長賴勁麟於典禮上致詞表示，雲豹能源成立至今僅短短7年，到如今能夠上市，感謝員工的付出，雲豹成立之初，即努力衝刺本業，且投入ESG從未間斷，不僅已與許多知名企業有合作關係，未來綠電客戶也有望拓展至半導體大廠。

提到今日創新版掛牌，他指出，一開始是想直接在主板上市，但被董事長林修銘的熱忱感動，其上任後非常用心推動創新版，甚至主動拜訪雲豹能源，希望能在上市之前，先到創新版掛牌。

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