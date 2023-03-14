茄子蛋爆「因錢毀10年情」？5566、棒棒堂解散感情依舊

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此外，團隊內部有討論、爭執都是溝通中會有的狀況，「相信沒有人希望自己的一言一行全部被外界放大檢視、以訛傳訛。在音樂路上耕耘了近10年，現在的茄子蛋只是暫時休息，去做各自喜歡、想嘗試的事情，蛋蛋的歌迷都還在，團隊沒有解散，也希望媒體或是周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。辛苦大家了，再次感謝關心。茄子蛋團隊」。
然而，過去也有不少先例，像是2002年由孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲和彭康育（小刀）組成的亞洲天團5566，撇除彭康育2003年因舊傷復發退出團體，5566在2010年至2013年期間「單飛不解散」，2014年合體後再次復出，2016年5人更合體走金鐘紅毯，不過2017年王少偉不再參與團體活動，成為自由藝人，目前團體以孫協志、王仁甫、許孟哲等人持續活躍發展中。雖然一度有傳聞王少偉與其他團員鬧不合，不過上月28日，王少偉也在社群媒體上曬出與孫協志的合照，更嗨喊：「最真的兄弟，最真的相聚。」孫協志則表示：「從訓練拚戰至今，也二十多年了，不變的是男人之間的情誼，談天說地，分享當下，放眼未來。」使不合傳言不攻自破，好感情依舊。
而2006年出道的棒棒堂，初期成員分別是敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑和王子，俗稱六棒。團體在2009年解散，小傑、王子約滿改簽其他間經紀公司，剩下四人將團名改為「Lollipop F」，後來因版權問題再次改成「Lollipop@F」，於2017年正式解散。不過就算解散，團員間的好情誼仍有目共睹，時常在社群平台上PO出聚會畫面，感情緊密。
1988年由霹靂虎吳奇隆、乖乖虎蘇有朋和小帥虎陳志朋三人組成的「台灣第一個男子偶像團體」，因青春陽光的外型、活力四射的舞蹈及勵志歌曲爆紅，成為當時華語流行樂壇最有影響力的青春男子組合，1990年代風靡兩岸，在1991年因陳志朋收到兵役徵召暫時解散，待他退伍後，偶像團體浪潮退去，三人也漸漸以個人名義發展，且後來三人分屬不同經紀公司，雖然小虎隊並未正式宣布解散，不過也一直等到2010年虎年，三人才在中國央視春晚與元宵晚會合體表演，演唱《星光依舊燦爛》，陳志朋也曬出三人合照，讓大批粉絲相當感動。