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茄子蛋爆「因錢毀10年情」？5566、棒棒堂解散感情依舊

▲茄子蛋被爆因為金錢分配不均而單飛解散。（圖／臺北市觀光傳播局提供）
▲茄子蛋被爆因為金錢分配不均而單飛解散。（圖／臺北市觀光傳播局提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

金曲樂團「茄子蛋」今（14）日遭週刊爆解散消息，團員阿斌、阿德和阿任3人決定單飛解散，導火線則是因為金錢分配不均，未來恐怕再也無法看到茄子蛋合體演出，讓大批歌迷相當震驚，不過茄子蛋經紀人事後也回應澄清，表示：「只是暫時休息，歌迷都還在，團隊沒有解散，希望不要過度渲染團隊內部狀況。」然而，團體解散是常有的事，只是時間早晚或有無撕破臉的問題，對此，《NOWnews今日新聞》也整理幾個解散的偶像團體，像是5566、棒棒堂和小虎隊，並透露其解散原因，一起來看看吧。

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▲茄子蛋奪年度歌曲獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲茄子蛋遭爆解散單飛。（圖／NOWnews攝影中心）
茄子蛋遭爆單飛解散，經紀人也回應《NOWnews今日新聞》，澄清解散一事：「針對這次週刊報導，我們有話要說。首先，團隊確實每年都會進行財務評估討論，畢竟自己開工作室，一切財源都要精細審視、打算，並不如外界所傳因為『酬勞分配不均』導致拆夥，報導中還提到關於『家人』、『另一半』、『經紀人回覆』等內容，皆未經過團隊任何一人證實」。

此外，團隊內部有討論、爭執都是溝通中會有的狀況，「相信沒有人希望自己的一言一行全部被外界放大檢視、以訛傳訛。在音樂路上耕耘了近10年，現在的茄子蛋只是暫時休息，去做各自喜歡、想嘗試的事情，蛋蛋的歌迷都還在，團隊沒有解散，也希望媒體或是周遭友人不要過度渲染團隊內部狀況。辛苦大家了，再次感謝關心。茄子蛋團隊」。

▲茄子蛋憑〈愛情你比我想的閣較偉大〉一舉奪下第33屆金曲獎年度歌曲獎。（圖／茄子蛋臉書）
▲茄子蛋憑〈愛情你比我想的閣較偉大〉一舉奪下第33屆金曲獎年度歌曲獎。（圖／茄子蛋臉書）
然而，過去也有不少先例，像是2002年由孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲和彭康育（小刀）組成的亞洲天團5566，撇除彭康育2003年因舊傷復發退出團體，5566在2010年至2013年期間「單飛不解散」，2014年合體後再次復出，2016年5人更合體走金鐘紅毯，不過2017年王少偉不再參與團體活動，成為自由藝人，目前團體以孫協志、王仁甫、許孟哲等人持續活躍發展中。雖然一度有傳聞王少偉與其他團員鬧不合，不過上月28日，王少偉也在社群媒體上曬出與孫協志的合照，更嗨喊：「最真的兄弟，最真的相聚。」孫協志則表示：「從訓練拚戰至今，也二十多年了，不變的是男人之間的情誼，談天說地，分享當下，放眼未來。」使不合傳言不攻自破，好感情依舊。

▲5566齊聚走金鐘紅毯，讓歌迷感動不已。（圖╱NOWnews攝影中心，2016.10.08）
▲5566齊聚走金鐘紅毯，讓歌迷感動不已。（圖╱NOWnews攝影中心，2016.10.08）
▲孫協志同框王少偉，強調「不管幾個都是5566！」（圖／翻攝自孫協志IG）
▲孫協志（右）同框王少偉，強調「不管幾個都是5566！」（圖／翻攝自孫協志IG）
而2006年出道的棒棒堂，初期成員分別是敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑和王子，俗稱六棒。團體在2009年解散，小傑、王子約滿改簽其他間經紀公司，剩下四人將團名改為「Lollipop F」，後來因版權問題再次改成「Lollipop@F」，於2017年正式解散。不過就算解散，團員間的好情誼仍有目共睹，時常在社群平台上PO出聚會畫面，感情緊密。

▲棒棒堂男孩元宵節大合體！王子、小煜、小杰、阿緯、威廉、敖犬現身，粉絲超感動。（圖／翻攝王子IG）
▲棒棒堂男孩大合體！王子、小煜、小傑、阿緯、威廉、敖犬現身，粉絲超感動。（圖／翻攝王子IG）
▲男團棒棒堂（Lollipop）解散後感情依舊。（圖／翻攝敖犬臉書）
▲男團棒棒堂（Lollipop）解散後感情依舊。（圖／翻攝敖犬臉書）
1988年由霹靂虎吳奇隆、乖乖虎蘇有朋和小帥虎陳志朋三人組成的「台灣第一個男子偶像團體」，因青春陽光的外型、活力四射的舞蹈及勵志歌曲爆紅，成為當時華語流行樂壇最有影響力的青春男子組合，1990年代風靡兩岸，在1991年因陳志朋收到兵役徵召暫時解散，待他退伍後，偶像團體浪潮退去，三人也漸漸以個人名義發展，且後來三人分屬不同經紀公司，雖然小虎隊並未正式宣布解散，不過也一直等到2010年虎年，三人才在中國央視春晚與元宵晚會合體表演，演唱《星光依舊燦爛》，陳志朋也曬出三人合照，讓大批粉絲相當感動。

▲「小虎隊」當年青澀模樣。（圖／微博）
▲「小虎隊」當年青澀模樣。（圖／微博）
▲陳志朋公開「小虎隊」世紀同框照。（圖／翻攝微博）
▲陳志朋公開「小虎隊」世紀同框照。（圖／翻攝微博）

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