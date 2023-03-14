隱匿高階圖檔外流？故宮：去年6月啟動調查、正研議追查
故宮數千件國寶數位高階圖檔驚傳去年6月遭盜，在百度、淘寶等網站以新台幣10幾元賤賣，並傳出去年10月摔壞國寶一事，時任故宮院長的吳密察疑似為降低輿論抨擊，隱匿情事。故宮副院長黃永泰今（14）日否認隱匿，去年6月發現淘寶等平台在賣，就馬上處理、持續調查，但因轉檔速度太快，一張300萬畫素的圖片，6、7秒就被轉出遭盜，正研議請律師針對淘寶等平台，提出智財權受損、並要求下架。
記者李琦瑋／台北報導
黃永泰指出，當初為了數位典藏公開化，數位資訊室林姓承辦人求好心切，想加速40萬張600萬畫數圖檔儘快公開，才會用了自行開發的影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統，但資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器（非個人電腦），造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。
黃永泰表示，去年6月發現淘寶等平台在賣高階圖檔後，就馬上處理、持續調查，核予林姓研究人員申誡一次；並於111年底，完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制的系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險，也不再由林姓研究人員管理。
有關網路平台相關資料下架方面，黃永泰說，目前約有四分之一、不到10萬張圖檔留出，故宮擬洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出進一步的訴訟，以維故宮權益。
故宮數位資訊室專委陳中禹說明，目前外流的高階圖檔，最高約2000至3000萬畫數；原本故宮的高階圖檔不對外開放，林姓研究人員做了150萬畫素的限制，只開放局部細節圖檔，認為正常擷取只會看到局部細節，無法看到完整大圖，沒想到有心人士，利用工具軟體接觸，以局部擷取的方式拼湊出大圖，因此這些圖檔外流的並非原來高階圖檔原件，而是拼接圖。
媒體詢問是否為刻意外洩？陳中禹說，刻意外洩要有固定IP，目前沒有看到這種情況；故宮數典系統開放非採會員制，無法追查到有心人士，行銷業務處正在研議如何追查後續留出、不當使用狀況。
黃永泰說，會盡其所能，以最快速度聯絡賣家下架相關圖檔。