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首先要介紹的是位於台中火車站附近的路得行旅，他們家最受到大家喜愛的就是超美超精緻的公共空間，不僅有各式各樣的書籍雜誌可以閱讀，還貼心地在各個角落放上超舒服的懶骨頭，真的是太適合在這邊耍廢一整晚！
而跟一般青年旅館四人房大多採用上下舖的設計不同，路得行旅的共用房型是用簾子隔起來的單人床位，這樣睡起來不僅更舒服安穩，也不用擔心半夜想上廁所從上舖爬下來會太危險，非常適合想要用親民價位入住舒適空間的你。
除了公共空間跟房間乾淨明亮之外，路得行旅還把頂樓空間打造成一座綠意盎然的小花園，擺上各式各樣的綠色植栽，還設置了盪鞦韆、木板凳等等，讓你可以被植物們的綠色力量給好好療癒。
＊路得行旅
地址：台中市中區建國路123號12樓
電話：04-2225-9951
訂房連結：路得行旅
台中青年旅館推薦2：誠星旅館
位於勤美誠品頂樓的誠星旅館，可以說是近年來在社群上最受歡迎的台中青年旅館之一。誠星旅館主打城市花園風格，大片的落地窗讓台中熱情的陽光毫不保留地灑進室內空間，搭配木質的桌椅以及蓊鬱的溫室綠植，營造出一種都市叢林的氛圍，不管怎麼拍都美翻天，說他們家是IG網美最愛拍照打卡的台中旅店也不為過。
誠星旅館的房型選擇算是蠻多元的，除了一般的宿舍房之外，還提供私人套房和共用衛浴、附有天井跟小書桌的私人房，無論是想在多人房裡認識更多新朋友，還是想要舒適地享有自己私人空間的人，都能在這邊挑選到最適合自己的住宿房型。
＊誠星旅館
地址：台中市西區公益路68號15樓
電話：04-2321-9696
訂房連結：誠星旅館
台中青年旅館推薦3：Lane62 Hotel-62巷青年旅館
62巷青年旅館座落在東海大學附近的龍井區，復古老宅感的紅磚建築、磨石子地板配上木製桌椅，讓整體空間看起來溫馨又溫暖，讓人有種回到家的感覺。62巷青年旅館在床位周遭提供了能滿足重度3C控的各種插座，在盥洗用品的選擇上也非常齊全，更讚的是這邊一晚最便宜只要550元就能入住，真的是超適合學生小資族們的啦！
＊62巷青年旅館
地址：台中市龍井區臺灣大道五段280號
電話：0978-162-346
訂房連結：62巷青年旅館
台中青年旅館推薦4：青庭輕旅
如果你想要找尋一間位於逢甲夜市附近的台中青年旅館，那麼青庭輕旅也許會是很不錯的選擇之一。青庭輕旅的空間非常寬敞明亮，工業風的建築設計搭配充滿溫馨感的交誼大廳，讓人有種來到朋友家的感覺，加上房間內舒適簡約的床位、乾淨的衛浴空間，以及超親民的600元一晚價格，完全就是小資女們到台中旅遊的最佳選擇啊！
＊青庭輕旅
地址：台中市西屯區青海路二段193巷2號
電話：0981-007-978
訂房連結：青庭輕旅
台中青年旅館推薦5：Straybirds漂鳥
最後要推薦的是座落在草悟道附近的Straybirds漂鳥，漂鳥結合了共同工作空間、展覽空間、主題活動等功能，位於頂樓的交誼廳裡設計了幾個不同氣氛的角落，有可以聚在一起聊天的沙發區，也有可以一起暢飲啤酒的吧台等，很適合喜歡在旅行中認識新朋友的你入住。
在多人房型的部分，漂鳥則提供四人和八人的背包客房，每個床位都會貼心地附上小簾子、個人置物櫃和插座，一個晚上大概1,000元左右，以交通位置和房間的舒適度來說是很實惠的價格。
＊Straybirds漂鳥
地址：台中市西區公益路201號8樓
電話：0937-719-758
訂房連結：Straybirds漂鳥
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- 2023情人節｜相約共度浪漫夜晚，台中情人節高檔西餐廳推薦！
原文出處 : ReadyGo 台中住宿｜小資族必看！5家高CP值台中青年旅館推薦 一晚不到600元就能解決
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