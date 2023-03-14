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不能錯過的人氣園區
環球影城與其他遊樂園最大的不同之處，便是設有十個以經典電影為主題的園區，其以精湛細膩的手法真實重現劇中場景，還衍生打造出各式各樣驚心動魄的遊樂器材，除了「侏羅紀公園」及「蜘蛛人」之外，又以「哈利波特的魔法世界」以及全新開幕的「超級任天堂世界」討論度最高。
哈利波特的魔法世界
圖／Pixababy
改編自 J.K Rowling 奇幻小說的電影哈利波特，不管經過了多少年依然人氣不減，廣大的書迷與影迷不分年齡與國籍。在日本環球影城中，大家得以化身為劇中的哈利波特本人，在蜿蜒崎嶇的路上遇見榮恩的飛天車與霍格華滋特快車，並在城堡內進行禁忌之旅，無需配戴3D 眼鏡就能經歷魔法火焰等特殊效果，不愧是長年蟬聯全世界最厲害的遊樂設施！在冒險完之後，也不能錯過三根掃帚餐廳與豬頭酒吧，品嚐魔法學院中的角色們每天享用的餐點。
超級任天堂世界
圖／官方粉絲專頁
論及日本環球影城最新的話題，莫過於在2021年3月18日領先全球敞開大門的超級任天堂世界，此處由任天堂的首席遊戲設計師宮本茂親自規劃，將電腦螢幕上的瑪利歐場景化為現實，入眼所及的蘑菇、水管、星星、彩蛋與食人花皆與兒時回憶如出一轍，令人大感驚嘆的同時，還能親身下場挑戰瑪利歐賽車庫巴、耀西冒險等關卡，並在餐廳大啖龜殼披薩餃與磚塊提拉米蘇。
入園門票與快速通關
圖／Pixababy
擁有如此吸引人的主題設施，日本環球影城的來客數自然也相當可觀。該影城的入園門票價格會隨著淡旺季而上下浮動，範圍約莫在日幣8,000～10,000之間，如果擔心一天之內逛不完所有想去的目的地，也能選擇1.5日票或是2日票，以利趁著難得的機會暢玩所有器材，不留下絲毫遺珠之憾。
此外，有鑒於旅遊旺季時人潮眾多，為了避免排隊時間過長導致無法盡興，也建議事先購買快速通關或是可提早入園的 Special Entry，有此計劃的人亦可透過官方網站或是 App 來查詢人數預測，同時確認好票券的開賣時間，儘早搶購以免向隅。當在規劃行程的時候，也應預留現場等候的時間，並先造訪最新的人氣園區為佳。
日本環球影城必買伴手禮
圖／Pixababy
盡情遊玩了一整天之後，也別忘了帶些人氣伴手禮留念或是送給朋友。影城內每一個園區都有著獨立的專賣店，裡頭琳瑯滿目盡是主題周邊商品，舉例來說，超級任天堂世界最受歡迎的品項便是瑪莉歐帽子、水管玩具、星星爆米花，此外，還有哈利波特的魔杖、小小兵的糖果機以及名偵探柯南的領結也極為吸睛。
所在地：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33
交通方式：JR電車環球影城站直達
營業時間：10：00～19：00（每日營業時間可能不同，請先確認官方網站）
官方網站：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw
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原文出處 : ReadyGo 日本旅遊｜一探超級任天堂、哈利波特的世界，暢玩大阪環球影城的最佳攻略！
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