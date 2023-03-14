《黑暗榮耀》「隱藏細節」曝光！劇迷二刷震驚：長知識了

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台灣妞韓國媳接著說，像是「有錢人因為鄙視窮人，拿東西給他以後一直用衛生紙擦手」以及「吸毒的女生後面為了怕被檢查毛髮，全部褪色褪到金髮，也是韓國染毒有錢人慣用的手法」，這些畫面都有帶進去，但是都沒有特別提出來，「我覺得有空來認真二刷，因為我常常都是邊做家事用聽的，看完好想跟大家大聊特聊哈哈哈」。
她也補充說明，有些人可能不懂金髮跟毒品的連結性，「可以去網路查一下唷，漂白是破壞頭髮的蛋白質，所以破壞以後幾個月以前長出來上面殘留的的毒物反應都無法視為正確的數據，等於檢驗無效，所以很多毒販眉毛、陰毛、體毛這種不能染的全部都剃掉，頭髮則漂成金色的」。
貼文一出，立刻掀起熱議：「來這些小細節都是戲啊，沒有妞的說明還真的不知道耶」、「已經第二刷了，太好看了」、「原來金髮是這樣啊 長知識了 真的要來二刷了」、「看台灣妞長知識」、「我也是二刷又看到好多細節」、「原來金髮是這原因」、「沒錯！！！我也是直接全部二刷，發現真的好多好多小細節，很多小鏡頭都有含義。」還有網友補充：「女巫那段也很厲害，前半段配合女主精彩演出，後半段真的就來些什麼了，一定是看到什麼而暴斃」。
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