《黑暗榮耀2》空姐露點沒必要？劇迷破解真實意義：太強

黃喬歆陪前男友吃飯有原因　吳宗憲虧她：身材令人難忘

▲黃喬歆陪前任吃飯，被吳宗憲虧身材難忘。（圖／中天提供）
▲黃喬歆陪前任吃飯，被吳宗憲虧身材難忘。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》今（14）日晚10點播出「情人節看到這東西就礙眼，舊情人禮物交換大會！」藝人黃喬歆把韓籍前男友李振遠送的電飯鍋作為交換禮物，「我不吃飯，但某個民族的人特別愛吃飯，他送我這個完全就是因為自己想吃飯，有天他看到超市集點活動有這個，就假借要幫我集點換贈品，結果後面變成是我要煮飯給他吃。」主持人吳宗憲一聽，直誇黃喬歆是好媳婦，小優也大讚黃喬歆的廚藝，但吳宗憲也好奇男方是否有復合的想法：「因為妳的身材應該也是他所難忘的啊！」黃喬歆則沒把話說死：「未來的事我也不敢說太滿，他人現在在台灣，所以我們偶爾還是會像家人一樣吃個飯。」

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▲吳宗憲誇黃喬歆是好媳婦。（圖／中天提供）
▲吳宗憲誇黃喬歆是好媳婦。（圖／中天提供）
小優則送出前男友送的精品包，「這是我人生第一個收到的精品包，這個男生陪我一起打拚，他覺得我開店很辛苦，生日的時候就送了這個包給我。」在場來賓很好奇她怎麼捨得把有紀念性的精品包送出去？小優則說自己交往時不懂得珍惜對方，導致分手至今都對這段感情很自責，「交了別的男友才知道他對我的好，譬如錄影他來接我，就算在外面等了1個多小時，他看到我的第一句話還是會問我『累嗎？帶妳去吃宵夜』，但年輕的時候不懂。」她以為每個男生都會這樣，結果後來遇到別的男生，等個幾分鐘就開始罵，所以她每次看到這個包都有點罪惡感，覺得當時沒有好好珍惜對方，還對人家有點壞。

▲小優送出前男友送的精品包。（圖／中天提供）
▲小優送出前男友送的精品包。（圖／中天提供）
而琳妲準備的豬公零錢筒讓在場來賓很嫌棄，她連忙解釋禮物背後的故事，「當時我們說要一起存錢出國，我覺得這個夢想很可愛，所以都會投錢在裡面，但他太小氣，每次都只存1塊、5塊。」而男方的小氣行為還不只一樁：「像他叫我去住他家，我說可以開冷氣嗎？他說可以，但冷氣費我要付，我以為他在跟我開玩笑，結果帳單一來，他說一人一半，我直接給他1千說下個月一起付！」而琳妲也補充2人分手的原因，不單只是男方太小氣，而是他還有比小氣更誇張的行為，「他會裝大方，譬如我們出去他都說我請客，可是他其實都偷拿我的卡來刷，我還要做面子給他，當作真的是他請客。」

▲琳妲分想豬公零錢筒背後含義。（圖／中天提供）
▲琳妲分想豬公零錢筒背後含義。（圖／中天提供）

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