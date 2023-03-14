詐騙新招連蝦皮也受害！近月逾500件 假官網3特徵要留意
詐騙橫行，不只是假賣家，現在還有假買家，就連蝦皮都成為受害者！假買家透過臉書或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填寫個資、信用卡號等進行詐騙。蝦皮購物今(14)表示，目前已與刑事警察局合作，主動監測假冒網站向165回報，並於平台上進行技術取締，聊聊頁面也會進行宣導，同時，也公布了假冒蝦皮的3項特徵，民眾務必留意！
記者周淑萍/綜合報導
蝦皮購物今(14)表示，詐騙集團今年又發展出新手法，有別於以往假冒賣家，現在詐騙集團假冒買家，透過臉書粉絲團或LINE等隨機挑選賣家傳送QR Code，誘導賣家進入假網站填寫個人資訊和密碼、信用卡號進行詐騙。
📍辨別新型態假冒官方網站，務必留意以下特徵：
蝦皮購物進一步說明詐騙流程，在無個資外洩的情況下，詐騙集團隨機聯繫賣家經營的臉書粉絲團或LINE，並未提供姓名、電話或訂單編號等相關個資，而是用「這個商品為什麼無法結帳？我現在馬上要下單」或「賣家未完成蝦皮承諾驗證或實名認證，須立即向客服聯繫完成金流驗證」等聳動的對話，來假冒買家或蝦皮官方客服、要求賣家立刻掃描詐騙集團提供的QR Code進入假冒的蝦皮官方網站，假網站可能要求匯款解除金流驗證，或在獲取個資後進行傳統解除分期詐騙。
- 蝦皮購物官方網站為https://shopee.tw/，「http」是不安全網頁，「https」有 「s」才安全。
- 蝦皮官方郵件會顯示蝦皮網域名稱shopee.com；假的電子郵件會顯示其他網域、沒有簽署者，或是「寄件人」與「寄件者」不一致。
- 蝦皮官方客服聯絡方式為02-6636-6559，若有任何疑問請直接來電洽詢。若接到顯示為「+」、「009」及「002」來電者，都是屬於來自國際（境外）的電話，高機率屬詐騙電話，請特別提高警覺，務必先撥打165反詐騙專線查證。
蝦皮解釋，若是資訊外洩問題會有明顯的詐騙樣態，如詐騙集團會主動提供詳細訂單內容以取信被害人，但近數月以來累計發現超過200件假冒蝦皮購物官方詐騙案和300件假冒買家詐騙案，都未提供任何真實訂單資訊，顯見與資訊安全問題並無關係，而是詐騙集團開發出全新隨機性詐騙賣家手法。
蝦皮目前積極與刑事警察局合作，主動監測假冒網站向165回報，並進行技術取締，主動阻斷含QR code詐騙網址、針對短時間重複發送相同圖片或文字之用戶進行預防性停權；目前平台上亦全面進行防詐騙宣導，在每個聊聊頁面提醒用戶切勿掃描不明QR Code和外部連結點擊警示系統。