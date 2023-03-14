BlackPink登台黃牛佔票！消基會轟現行法規：根本罰不到
週六（3/18）南韓人氣女團BlackPink即將來台，登上高雄國家運動場開唱，引發全台歌迷為之瘋狂。不過先前開放購票時，「黃牛」佔票亂象猖獗，讓大批歌迷無法順利買票進場；另一方面，除了BlackPink，人氣男團Super Junior先前連3天開唱也遭黃牛大量佔票，連隊長利特都忍不住在直播開轟。對此消基會今（14）日憤而召開記者會斥責，經消費者群起提議，推動藝文表演票券「購票、取票、入場三階段票券實名制」，至3/1止已經累積10253位民眾覆議，話題持續發酵中。
記者汪睿琦/綜合報導
消基會今召開記者會指出，現在不僅是藝文演唱會類活動黃牛猖獗，連門診掛號都出現「代掛號公司」，讓大批民眾崩潰怒喊「放過我的門診！」綜合以上案例，消基會痛批「丟臉丟到國外去」，更認為現在購票網站現階段提出「限制購買張數」、「實名制購票」等機制通通無法有效遏止黃牛，更何況現在還有「黃牛機器人」等利用程式群起大量搶票，要完全遏止真的有難度。
為此消基會發聲呼籲政府單位，目前黃牛亂象的根源，在於《社會秩序維護法》第 64 條第2款規定中的「轉售圖利」，必須是黃牛已經出售運輸、遊樂票券，有了「轉售圖利」既遂的行為才能處罰，但僅限於「意圖轉售」。因此，在「轉售圖利」尚未既遂前的未遂階段，現行條文根本罰不到黃牛。
一般民眾可能認為可以透過警方話術假裝購買，消基會則解釋，若由警方向黃牛購票取得轉售圖利之證據，又可能因為釣魚行為，證據不被法院採認。消基會無奈坦言，目前的法令給了黃牛極大空間去獲利，成為社會上令人無可奈何的狀況。
綜合上述原因，消基會認為，黃牛亂象若交給文化、體育主管機關等，毫無與黃牛交手經驗的單位執行取締，將比警方更無法達成遏止黃牛的政策目標，因此不可刪除《社會秩序維護法》第 64 條第2款規定。消基會建議，可適度修改前開規定，修改為：「意圖轉售營利者」，例如「二、非供自用，意圖轉售謀取利益，購買運輸、遊樂票券且上架陳列販賣者」，或是「二、非供自用購買運輸、遊樂票券，意圖謀取利益，轉售圖利且上架陳列販賣者」，只要有了加價轉售的想法，並且上架陳列，就可以加以處罰，才有機會遏阻黃牛橫行。