樂團收入怎分？五月天存錢建錄音室 S.H.E不計較成典範
一個人走得快，一群人走得遠，組成樂團或組合就像生命共同體，一損俱損、一榮俱榮，金曲樂團「茄子蛋」爆出團員內訌，因為酬勞分配不均，決定解散各自單飛，引發網友討論，其實圈內能走得長久的樂團，最大的共通點就是不計較，一起把餅做大，把酬勞趨近最大化，才是維持長遠之計，五月天、S.H.E都是如此。
記者江芷稜/台北報導
樂團與偶像組合不同，樂手若在出道前組合就有革命情感，彼此建立默契，對於酬勞分配較能成立共識，像從學生時代崛起的五月天、蘇打綠，酬勞多是均分，詞曲創作者則擁有另一份收入，五月天因為有共同的錄音室「大雞腿」，所以收入分成6份，其中一份作為共同基金，支付練團時所需器材與雜支，讓創作維持高品質，有了好音樂做底氣，團體才能長久維持，團員也各自經營潮牌、咖啡廳副業，多觸角發展創造經濟收入。
相反地，信樂團與飛輪海當年是在經紀公司主導下組成的團體，信高亢極具力量的穿透歌聲，創造出《死了都要愛》、《天高地厚》、《斷了思念》等經典，但樂團歌曲並非團體創作，凝聚力不足，經紀約滿了後，信選擇和唱片公司另外簽約，用不同風格走出自己的一片天，樂團也另外尋覓主唱，在大陸重新出發，可惜信樂團的經典嘶吼式搖滾情歌已成追憶。
飛輪海則存在更多價值觀、個性的糾葛，有青梅竹馬女友的吳尊必須靠團員的掩護保持單身人設，炎亞綸則與汪東城觀念不合，團體解散後，他曾透露不滿粉絲追車行為，與團員產生口角，彼此想法差異促成單飛，炎亞綸離團後在主持、戲劇、音樂都有不錯發展，還拿了金鐘最佳主持人獎，儼然成了「單飛比較紅」的代表。
女團S.H.E則是難得特例，這對被公司促成的組合，這20年來好姊妹情感超越利益，當年Ella曾經在綜藝節目從高處跌落受傷，Selina、Hebe仍同意酬勞分成3份，照顧受傷無法跑通告的Ella，2010年時當Selina意外遭火吻，3人同樣相互扶持，不去計較得失，在同公司時單飛朝主持、戲劇、音樂3方面發展，減少影響彼此利益，儘管各自成立公司感情不滅，連各自家庭都成了好友，這也是S.H.E能在樂壇維持20年天團地位的最大利基。