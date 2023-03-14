市境通勤月票不含火車？盧秀燕：若高雄有補助、台中也要

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民進黨立委何欣純也在臉書指出，台中提出的方案沒有台鐵，高雄市長陳其邁卻宣布7月開始，所有公共運輸系統都可以坐到飽，台中難道要繼續漠視鐵路通勤族權益？
黃守達不滿指出，市民表達台鐵通勤的需求，市府回應竟是叫民眾選擇699元的城際方案。但「中央促進公共運輸使用方案」草案即說明票價優惠差額補助，中央主管的公共運具補助90％。也就是說，要照顧到市境內搭乘台鐵通勤的民眾，地方僅需出一成。
黃守達說，高雄市昨天公布區內通勤月票399方案，7月起納入台鐵，而且加量不加價。與此相比，台中市還是全台最便宜嗎？為什麼高雄可以，台中市不可以？還把問題推給中央！
國民黨市議員楊大鋐、羅廷瑋、黃健豪也提出質疑，市長盧秀燕說明，北部只有一個1200方案，中部和南部則分為市境、城際兩類，原本台中最便宜，但昨天高雄「拚場」，將台鐵納人399市境方案。
盧秀燕說依交通部原本規劃，台鐵未在市境補助範圍內，但台鐵是國營事業，後天她將到行政院會據理力爭，若中央打算補助其他城市的市境方案，應該也把台中納入。她希望中央一視同仁，若是重南北輕中部，「台中也會有我們的想法和作法」，但無論如何，絕對不讓台中市民吃虧。