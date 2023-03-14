賴清德15日登記黨內總統初選　「準總幹事」潘孟安將陪同

市境通勤月票不含火車？盧秀燕：若高雄有補助、台中也要

▲民進黨市議員黃守達主張，市府應將台鐵納入市境月票範圍。（圖／黃守達提供，2023.03.14）
▲民進黨市議員黃守達主張，市府應將台鐵納入市境月票範圍。（圖／黃守達提供，2023.03.14）

記者顏幸如／台中報導

台中市政府配合中央推出市民299元通勤月票專案，號稱全國最便宜，卻被發現運具不含火車。台中市議員黃守達指出，高雄市已宣布將台鐵納入市境方案，台中作法根本口惠實不至。市長盧秀燕表示，將於後天院會爭取納入台鐵，若中央重南北輕中部，「也會有我們的想法和作法」，無論如何絕對不讓台中市民吃虧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府配合交通部「中央促進公共運輸使用方案」，10日推出市境內市民每人每月299元，非市民599元的方案，號稱「全台最便宜」。但市議員黃守達質疑，市境內方案可搭捷運、市區公車、公共自行車，卻無法適用台鐵，完全忽視搭乘台鐵通勤的民眾需求。

民進黨立委何欣純也在臉書指出，台中提出的方案沒有台鐵，高雄市長陳其邁卻宣布7月開始，所有公共運輸系統都可以坐到飽，台中難道要繼續漠視鐵路通勤族權益？

▲國民黨市議員羅廷瑋與黃健豪要求台中要將台鐵納入市境月票。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.14）
▲國民黨市議員羅廷瑋與黃健豪要求台中要將台鐵納入市境月票。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.14）
黃守達不滿指出，市民表達台鐵通勤的需求，市府回應竟是叫民眾選擇699元的城際方案。但「中央促進公共運輸使用方案」草案即說明票價優惠差額補助，中央主管的公共運具補助90％。也就是說，要照顧到市境內搭乘台鐵通勤的民眾，地方僅需出一成。

黃守達說，高雄市昨天公布區內通勤月票399方案，7月起納入台鐵，而且加量不加價。與此相比，台中市還是全台最便宜嗎？為什麼高雄可以，台中市不可以？還把問題推給中央！

▲盧秀燕表示，後天將到中央院會爭取台鐵納入補助，「不能重南北輕中部」。（圖／台中市政府提供，2023.03.14）
▲盧秀燕表示，後天將到行政院會爭取台鐵納入補助，「中央不能重南北輕中部」。（圖／台中市政府提供，2023.03.14）
國民黨市議員楊大鋐、羅廷瑋、黃健豪也提出質疑，市長盧秀燕說明，北部只有一個1200方案，中部和南部則分為市境、城際兩類，原本台中最便宜，但昨天高雄「拚場」，將台鐵納人399市境方案。

盧秀燕說依交通部原本規劃，台鐵未在市境補助範圍內，但台鐵是國營事業，後天她將到行政院會據理力爭，若中央打算補助其他城市的市境方案，應該也把台中納入。她希望中央一視同仁，若是重南北輕中部，「台中也會有我們的想法和作法」，但無論如何，絕對不讓台中市民吃虧。

全國最低！台中通勤月票299　盧秀燕：市長瘋了市民樂了

1200公共運輸月票朝兩票種規劃　中央揭補助額度

中彰投綠委串連　拋台中月票299、中部通勤月票499

不滿中市府違法追加購物節3億多預算　綠議員舉牌抗議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀