12款新車整理包！KYMCO、SUZUKI四品牌速報　這輛最便宜

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光陽工業KYMCO 13日一口氣發表8款新車，G Dink CT是KYMCO針對首度踏入黃牌重機騎士量身打造而來，搭載270c.c.水冷動力系統，最大馬力達22匹，並配備TCS循跡控制系統、BOSCH第10代ABS主動安全系統，煞車拉桿具備四段可調功能，滿足不同騎士需求。
🔴KYMCO DTX CT，售價18萬8000元
在冒險跨界跑旅DTX 360的堅強基礎上，打造同級唯一的跨界大型速克達DTX CT，不僅換上了全新公路車胎，適合都會巡航，車後所安裝的牛角式後扶為運動氣息畫龍點睛。再即時的任務、再長的征途，DTX CT都能以最搶眼的風格，完美達成。
🔴KYMCO Like Colombo，售價9萬4800元起
身為都會中具歐風復古情懷的移動藝術品，Like Colombo S更擁有罕見的個性與跑格性能，搭載150c.c. 4V環保高效空冷引擎，最大馬力達13.2匹，同時兼得44.1km/L節能一級油耗。ABS版售價10萬1800元、CBS版售價9萬4800元。
🔴KYMCO iMany，售價7萬1800元起
iMany擁有美型菱格坐墊設計與專屬Logo刺繡，升級防滑軟質握把與菱格踏板，擁有1195mm超短軸距與輕巧車身，同級最低74.5公分座高帶來雙腳踏地的十足安全感。碟煞版售價7萬3800元、鼓煞版售價7萬1800元。
🔴KYMCO Like Keyless，售價8萬500元起
盧廣仲與Janet謝怡芬雙代言的全新Like Keyless，搭載免持鑰匙的Keyless，一鍵啟動的置物箱按鍵與加油孔按鍵，省油較過去有感提升23%，搭配德國CONTINENTAL電子式ABS煞車系統，帶來更安穩的騎乘感受。
🔴KYMCO KRV Nero，售價12萬1800元
號稱光陽「最強白牌」KRV推出全新皮帶版KRV Nero，特別調教全新動力輸出，175c.c. 4V高性能水冷引擎具備強勁爆發力，匹配渾厚排氣管聲浪，擁有傲視群輪的速度與性能。
🔴KYMCO RacingMan，售價9萬5800元
RacingMan擁有重車級液壓成型車架，結合輕量化鋁合金三角台的組合，搭配 V.V.C.S 可變汽門引擎，擁有低速穩定、中速強勁，高速震撼爆發力等全面優勢，更配備半熱熔胎，循跡性與抓地力最佳化，不僅化身白牌彎道旗艦，更可大幅減少煞車距離。RacingMan首度推出黑化特仕版。
🔴KYMCO大地名流，售價6萬9800元起
KYMCO經典車系「大地名流」承襲光陽50多年來優良口碑「耐操擱有力」，新車擁有GREEN POWER節能高效引擎動力，提供8.8匹最大動力，搭配同級唯一的「全車3年保固」。碟煞版售價7萬1800元、鼓煞版售6萬9800元、雙碟版則是7萬9200元。即起購大地名流車系享購車金1萬元、大地騎士安全帽等優惠。
🔴SUZUKI SUI 125，售價7萬元
SUZUKI台鈴機車旗12日發表全新速可達SUI 125，車名來自台語發音「水」，外型取自日本K-car的設計理念，75公分低座高，可在6000轉時發揮 9.6Nm的最大扭力，特別的是，SUI 125保留了踩發桿預留孔位，無法啟動時可踩踏發動。
SUI 125定價7萬元，即日起至5/30止預購搭配汰舊換新，最高補助1萬3300元（台鈴購車金5000元+預購禮2000元+政府環保署汰舊補助2000元+貨物稅減免4000元+報廢車300元），最低入手價5萬6700元。
🔴宏佳騰Dory 125售價6萬9800元
宏佳騰機車10日推出兩款新車，小改款Dory 125碟煞版及全新Gather 125三輪商務機車，其中新車價為6萬9800元的Dory 125碟煞版，震撼宣布調降1萬元，Gather 125現金購車則現折8000元，超有感。
主攻粉領小資市場的Dory 125碟煞版，外觀主打「天使光LED大燈」有加大前置物空間、20公升大容量置物車廂以及寬敞腳踏空間，加上76公分低座高及省力中柱設計的貼心設計，官方提供年油耗量為86公升。
🔴宏佳騰Gather 125售價12萬1500元
宏佳騰同步推出商用三輪機車Gather 125，配置Class D頂規汽車等級頭燈，提供46公分加寬前腳踏、52公分加寬後置物空間，後雙輪傳動系統採用三點一面設計，轉彎時可同步調配兩組後輪速率，過彎時依然能夠保持平穩載貨。Gather 125定價12萬1500元，三月入主享現金購車現折8000元。
🔴Yamaha六代勁戰小改款，售價未公布
Yamaha山葉機車8日發表六代勁戰（Cygnus Gryphus）小改款，換上具導航功能的4.3吋TFT全彩儀錶，結合新一代CCU通訊控制單元後可與APP連動，也同步升級SmrtKey智慧鑰匙系統與USB QC 3.0插座，不過目前尚未公布售價。
在外觀設計上，小改款的六代勁戰保留原有洗鍊的LED頭燈及運動感外型，但升級4.3吋TFT全彩儀表，透過CCU通訊控制單元，可支援手機Y-Connect TWN App，提供Turn by Turn導航、車輛資訊、測速提醒、Ride&Record等功能，還能與其他用戶分享數據及騎乘路線。