杜絕落跑！趙天麟肯定林智鴻不選立委 籲湧言會議員跟進
民進黨8日中執會時通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，期盼不辜負選民所託，也杜絕落跑歪風。對此，隸屬黨內派系湧言會的高雄市立委趙天麟今（14）日表示，自己全力支持這樣的理念，也不支持包含自己子弟兵、高雄市議員林智鴻等湧言會議員參與黨內初選。
記者黃宣尹／台北報導
副總統、民進黨主席賴清德本月8日主持民進黨中執會時表示，為不負選民所託，不建議現任議員參與本次立委選舉，不過艱困選區或無民進黨籍現任立委之選區除外。此說法被視為「誠信條款」，最終也在民進黨中執會達成共識通過，並送交提名策略小組參考。
趙天麟說，「誠信條款」一方面是對選民負責，二方面也是與全黨落跑的國民黨做出區隔。他全力支持這項由賴清德親自揭櫫的理念，也不支持高雄湧言會議員參與黨內初選。
趙天麟說，如同林智鴻所說，會尊重黨中央的決議，「成功不一定我、但成功一定有我」，他肯定林智鴻的民主風範，也希望其他的成員可以做出同樣的決定。
趙天麟表示，當大家反對國民黨立委王鴻薇或日後可能落跑的新北市長侯友宜時，民進黨要有更高的標準，不論在學倫、反黑金跟誠信上，都要完勝國民黨。