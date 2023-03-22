閏二月買豬腳送父母？「2類長輩」要小心：麵線別超過1碗
今年適逢癸卯兔年，農曆多出了一個「閏二月」，是國曆3月22日至4月19日，按照傳統民間習俗，不少已婚的女兒會在閏年買豬腳搭配麵線為父母添壽，不過營養師廖欣儀提醒，由於豬腳是較為油膩的食物，長輩們在食用時也有一些注意事項，如高血壓、心血管疾病的患者較不適合，一次食用量不可過多等，建議民眾若有時間還是自己滷豬腳最有健康保障，若要買市售則要特別注意後續食用和保存的處理。
記者張志浩/綜合報導
廖欣儀表示，豬腳本身油脂偏多，若長輩們本身有高血壓或心血管疾病的困擾，食用時因將豬皮和皮下較肥的肉去除，以瘦肉為主吃下肚，對牙口較不好的長者來說，吃下滷的較軟爛的瘦肉，其實也有助於蛋白質的吸收；而在豬腳的食用量上，以一般飯碗來說，半碗最為適量。
有了豬腳少不了麵線，廖欣儀提及，麵線也是屬於主食的一種，食用量上建議半碗至1碗即可，若有長度較長的麵線，長者食用時一定要多做處理；此外，民眾若是在家中自行烹煮，可將滷豬腳的湯汁上層油撈掉後，將剩餘的湯拌入麵線中，不只提味也能讓油脂量大大減少。
在食品保存上，廖欣儀說道，豬腳若一餐未食用完可直接放入冰箱冷藏，但要注意不要加熱過多次導致肉品變質，麵線的部分則建議「煮多少吃多少」，依照需求去調整用量，因為麵線隔餐通常都會爛掉，不適合久放；最後廖欣儀總結，吃豬腳對長者來說能攝取不錯的蛋白質，但仍要注意油脂量、市售豬腳是否長期暴露在外等，且食用豬腳和麵線，建議餐後搭配蔬果，讓一餐更加均衡，達到添壽又顧健康的雙贏。