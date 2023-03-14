情人節LINE免費貼圖18組！熊大兔兔甜蜜放閃：他喊歸剛欸
3/14白色情人節太甜蜜！LINE狂送18款免費貼圖給大家，最新「熊大兔兔」貼臉放閃有夠萌，還有「豆豆與豆比」幸福戀人互送愛心，「87小兔」來抱抱，「廢物兔子」大喊情人節快樂！沒有另一半也不要傷心，就下載厭世的「無敵星星」幫你吶喊歸剛欸、郭P4，傳好傳滿洗版啦。
記者蕭涵云/綜合報導
LINE本週瘋狂放送連同「隱藏版」共18款免費貼圖！最新上架圈粉無數「懶得鳥你」聯名熊大農場一起耍萌討拍，還有搞笑的「奇葩阿豚」嗨起來狂問「484傻了」、「87小兔」厭世原地躺平，絕對笑鼠！當然不能錯過即將到來白色情人節，放閃專用的甜蜜貼圖，裝可愛、示愛或告白都超好用啊。
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