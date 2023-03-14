「科學家的秘密基地展」開幕！民眾體驗國家科研成果

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太空中心今年初轉型為「行政法人國家太空中心」，英文簡稱TASA，負責提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進我國太空活動及太空產業之發展。太空中心主任吳宗信指出，其中一項很重要的業務是培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育，而科普展覽是學生與一般大眾接觸太空科技的重要管道，本次與國研院及科教館合作，辦理為期3年的特展，推動太空科普教育，傳播太空知識。
科教館長劉火欽說，「科學家的秘密基地」展覽雖為期3年，但每半年都會進行展品的更新，持續提供觀眾創新的國家研究成果，每次的參觀都能有嶄新的發現。
「科學家的秘密基地」位於科教館8樓東南側扇形展場，分為「實驗基地」、「探測基地」和「智慧基地」3區，每一區均包含2大展示主題。一進入展場，首先來到實驗基地－國震中心，在這裡可以透過手動模型，看到經常面臨地震威脅的臺灣，可以依靠哪些隔減震技術，來減少房屋可能遭遇的震損；另外也以模型展示，因應台灣多山，在山坡地興建房屋時，要注意哪些事情。
在實驗基地－儀科中心，民眾可以看到從玻璃胚料到光學元件一系列的製作工序，還可以透過多媒體拼圖遊戲，進一步認識光學儀器的結構；探測基地－海洋中心能透過海圖，追尋國內最大的海研船「勵進研究船」，前往日本北沖繩海域或南海、遠赴太平洋板塊、跨越馬里亞納海溝等處，探索深海與發現海洋。
海洋之後是探測基地－太空中心，這裡安裝了縮小型衛星地面接收站以及福爾摩沙一、二、三、五、七號等比例縮小的衛星模型，由民眾擔任地面接收站操控員，親手透過搖桿搖控地面接收站的天線盤面角度，對準高掛的福爾摩沙衛星，即可接收來自人造衛星的訊息。
智慧基地－科政中心，能透過多媒體互動遊戲，學習到「PRIDE政策研究指標資料庫」裡的知識、對世界現況建立基本認識；最後一站是智慧基地－國網中心，不但有國內最先進的AI超級電腦「台灣杉二號」的實體模型，也藉由影片及開箱超級電腦，讓民眾進一步認識超級電腦及其對生活的幫助，並親眼看到超級電腦是如何組成的。