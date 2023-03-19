ChatGPT夯／AI科技掀戰火　國科會推台版進度引好奇

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美國科技公司OpenAI於2022年11月推出聊天機器人「ChatGPT」，全球不僅掀起一股AI熱潮，甚至點燃了一場AI科技競賽，不只Google宣布推出AI聊天機器人「Bard」，中國百度也將跟進推出簡體中文版的類似工具，產品名字確定為「文心一言」，英文名則取作「ERNIE Bot」，並宣布在3月完成內測後開放。
根據百度官方的邀請函提到，「文心一言」是百度研發的大語言模型，能夠與人對話互動、回答問題，甚至協助創作，高效便捷幫助人們獲取資訊、知識以及靈感，透過大語言模型，能以自然語言處理技術來改善生活和工作效率，進而推動人工智能領域發展，帶來更多可能性。
憂中國聊天機器人有「偏見」 國科會要推「台版ChatGPT」
以防中國聊天機器人恐有偏見論述為由，國科會在2月新春記者會上重磅宣布，將推出「台版ChatGPT」，盼能在今年年底前推出，目前正積極佈局，據悉，國科會也將在近幾月發布相關資訊，公開進度。主委吳政忠當時表示，類似ChatGPT的軟體技術未來也將進入中小企業以及使用者的生活當中，然而，人工智慧有「教它什麼，就學什麼」的特性，很可能產生偏見，強調「台灣必須要有自己的版本」。
然而，ChatGPT技術背後有大型語言模型支撐，其訓練基礎是全球頂標等級，各界難免憂心，台灣不見得有如此龐大的資源及財力，能訓練出同等級的語言模型。對此，吳政忠坦言，台灣的科技預算難與Google、微軟或美國相比，但台灣靠得是努力與腦力，台灣若能善用「繁體中文」及「民主政體」優勢，可望成為行銷國際的切入點。國科會的前身科技部先前已補助 4 所國內大學成立 AI 創新研究中心（Taiwan AICoE），未來AICoE也會以國家高度，與國際對應交流。
立法院教育及文化委員會於15日邀請吳政忠報告業務概況，多位立委關切「台版ChatGPT」進度，他強調，AI不會取代人類，而是「不會用AI的人類會被用AI的人類取代 」，確實應善用所有可信賴資料，但要小心使用ChatGPT的同時，資料會被蒐集起來，若台灣政府有些金控、機密資料要詢問，就必須要有自己的可信賴軟體，站在台灣有科技實力、保護資安的立場上，有必要打造「台版ChatGPT」。
吳政忠提到，台灣資源不如美國，不可能發展全面性、像ChatGPT那樣的軟體，而是要對焦在台灣特色，如政府金控、機密資料需要AI幫忙，不適合用國外軟體亂問，有洩漏機密疑慮，因此台灣必須建置「可信賴的生成式對話引擎」，第一步會在年底前把共用模型的基礎設施建立起來，讓政府單位、大型機構等不同部門來試用。
「台版ChatGPT」做得出來嗎？優勢在哪？唐鳳這麼說
數位發展部長唐鳳接受《NOWnews今日新聞》專訪時曾表示，若只是要讓聊天機器人具備「換句話說」的能力，相對容易，他透露，國科會國網中心已經有這樣的運算能力，但困難點在於要照顧20種國家語言的需求，以及讓多元語言相互對接，好比使用者現在以台語、客語、原住民語跟ChatGPT聊天，會發現它很常亂講，因為其語料大部分都是英文，「這就是訓練時語言材料不充足所致，而這也是全世界研發相關技術都會碰到的問題。」
他認為，台灣的優勢在於「軟硬體整合能力」，國科會負責研究、研發，數發部協助尋找台版聊天機器人的應用場域，以及引進隱私強化技術，並研發出強化隱私的運算方式，讓大家合在一起訓練，卻不會看到彼此的個資，透過聯邦學習，大幅降低資安風險。
立委關切經費、預算來源 吳政忠：還在盤點中
此次國科會發出想要在年底推出台版ChatGPT的訊號，引各黨派立委好奇經費預算來源，吳政忠坦言，OpenAI獲得微軟投資100億美元，但我國科技預算今年僅1327億元，能運用的錢相差極大，預計利用跨部會署科發基金，針對緊急事件的預算，需要申請多少經費還在盤點中，目前是先把專家、業界「志工」找到，內部整合後再跟國際介接。
資策會資深產業分析師朱師右說，ChatGPT服務千萬等級的用戶，它需要極大規模的伺服器，台灣若要做到類似應用，就得投入大量的運算與資源，而所需的研發與營運資源、商業模式與生態系建構能力等，究竟是否是我國政府與產業所能負擔的？他認為要觀察台版ChatGPT想要切入的方向為何。
盼公私協力打造「台版ChatGPT」 目前聚焦讓政府運用
另外，有學界的人提出「台版ChatGPT」究竟會做到什麼程度的疑問？資策會產業顧問張家維表示，目前仍在密切觀察中，但據他所知，現在許多語料庫的開發或者是蒐集整理是由學研界來投入，國科會有幾個團隊目前也在跟學校老師合作，進行語料庫的開發與蒐集，初步運用以及後續的訓練過程，原則上應該還是以國網中心的「台灣衫」為主，作為主要的算力來源，畢竟他在國內在科研領域中，資料與資源最為豐厚，因此台版ChatGPT與跟國網中心合作的比例是相當高的。
日前針對我國是否真有能力打造「台版ChatGPT」？吳政忠也給出回覆談到，有將國網中心的「台灣杉二號」（Taiwania 2）AI超級電腦主機，放進計劃運作。另外，台灣2018年就有培養AI人才，只是缺大量語言輸入跟編輯，因此已經找了國內人工智慧領域的教授、業界人員投入計畫，盼公私協力，目前台版聚焦讓政府運用，因此資料庫來自中央、地方政府資料，包括中研院，都會去協調授權。
至於可能牽涉到個資的議題，吳政忠表示，國發會正在修正個資法，盼建立獨立的監理機制，都會納入配套，將與數位部、國發會一起思考，怎麼把個資隱私規範納入。