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楊紫瓊奪影后！「23年前嫩照」出土　大咖女星曬合照恭喜

▲楊紫瓊（右）昨日拿下奧斯卡影后，曾和楊紫瓊合作過電影《臥虎藏龍》的女星李玟（左）在臉書曬出23年前合照道恭喜。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲楊紫瓊（右）昨日拿下奧斯卡影后，曾和楊紫瓊合作過電影《臥虎藏龍》的女星李玟（左）在臉書曬出23年前合照道恭喜。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者賴禹妡/台北報導

第95屆奧斯卡頒獎典禮昨（13）日於台灣時間上午8點盛大舉行，「最佳女主角獎」由《媽的多重宇宙》亞裔女星楊紫瓊拿下，成為首位「亞裔影后」，讓華人都相當激動，其中曾和楊紫瓊因電影《臥虎藏龍》合作過的女星李玟，也在臉書曬出兩人23年前的合照恭喜楊紫瓊，並開心直呼：「非常感動和驕傲！」 

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▲華裔影星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪下今年奧斯卡影后。她去年11月底曾到陽明山道場為參加奧斯卡點燈祈福。（圖／美聯社）
▲華裔影星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪下今年奧斯卡影后。（圖／美聯社）
楊紫瓊2000年主演的電影《臥虎藏龍》入圍奧斯卡多項大獎，李玟演唱該電影主題曲《月光愛人》，也入圍最佳電影歌曲獎，李玟昨日在臉書曬出23年前的合照，恭喜楊紫瓊成為影后。 

▲（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟（左）昨日在臉書曬出23年前與楊紫瓊（右）的合照，恭喜她成為影后。（圖／翻攝自李玟臉書）
李玟感性表示，「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。恭喜Michelle Yeoh楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是你，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了」。貼文曝光後，讓網友留言驚呼，「2位華人女性之光」、「絕對是史上最強女性電影代表人物」、「當年妳在奧斯卡表演也是超棒的」、「天后組合」。 

▲李玟身體狀況曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟2月底才因腳傷舊患復發，進了醫院動手術。（圖／翻攝李玟微博）
事實上，李玟2月底才因腳傷舊患復發，進了醫院動手術，但她在5天前報平安「手術順利完成，雖然很痛，要重新學走路，但是我可以的」，並分享術後積極復健的影片，雖勇敢面對病況，仍讓粉絲們相當心疼。 



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