豆奶換雞蛋？藍黨團斥農委會「髮夾彎」：把國軍當工具人

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曾銘宗也痛斥，蔡政府非常誇張，當香蕉、鳳梨滯銷時，要求國軍吃，現在缺蛋，又要求國軍不要吃，超級可惡。蔡總統說要做國軍最強後盾，一點都沒有做到。
曾銘宗表示，國民黨團要問問蔡政府，國軍是二等國民嗎？蔡總統一再強調，做國軍最堅強後盾，結果呢？國內缺蛋，陳吉仲居然協調國軍不要吃雞蛋，期間長達6週之久。國民黨團要告訴蔡政府，國軍不是二等國民，為什麼不能吃雞蛋？
國民黨團再問蔡政府，何時不缺蛋？一般民眾最想問的問題是，為什麼馬政府執政時代不會缺蛋？蔡政府執政卻一再缺蛋？國民黨團也要問陳吉仲，缺蛋危機何時落幕？是3月底、4月底、6月底、還是今年底？也請陳內閣告訴2300萬民眾，買得到蛋、吃得到蛋有這麼困難嗎？請行政院長陳建仁出來面對！
國民黨團書記長謝衣鳯提到，在2018年9月17日中秋節前夕，蔡總統視察國軍官兵，肯定國軍肩負保家衛國的責任，並且在天災發生時，投入第一線防救災工作，是保衛國家最堅強的力量；2022年9月1日慶祝九三軍人節表揚國軍楷模大會中，蔡總統重申，「國軍守護國家，我將做國軍最堅強後盾」，一再強調國軍是維繫國家安全、區域穩定最重要的力量，若真是如此，為何出現蛋荒之際，卻要讓國軍改喝豆奶？
謝衣鳳指出，農糧署已經開始調度貨源，規劃從3月20到4月30日，6周時間用國產豆奶代替雞蛋供應；現在鳳梨產季快到，又然把國軍列入消化農產對象，農委會上上下下把國軍當作工具人！謝衣鳯嚴正告訴陳吉仲，國軍不是農委會的工具人，請善待國軍官定弟兄姊妹。
國民黨立委費鴻泰指出，當香蕉、鳳梨滯銷、退貨時，國軍吃，蔡政府真的把國軍當作二等國民。三軍統帥說要給國軍靠，到底是靠什麼？全世界大概也只有中華民國，缺蛋新聞能在媒體頭版刊登好長一段時間。三軍統帥曾說，要給國軍滿滿驕傲，但事實是，不給國軍吃蛋。
費鴻泰諷刺，在國軍外島營區可以看到「枕戈待旦」的標語，現在可以改成枕戈待「蛋」，全軍等待雞蛋了。馬祖官兵在沙灘寫上要求吃肉的訊息，已經是全世界的笑話，在一個沒有立即發生戰爭的部隊，居然發聲卑微的要求，請問三軍統帥，還有臉繼續擔任？
費鴻泰表示，國防部長邱國正說，上周行政院會後，陳吉仲跟他商量，國軍是否可以6周不吃雞蛋？費鴻泰計算國軍一天大概需要20萬顆雞蛋，6周不吃雞蛋可省下1200萬顆蛋，台灣一天缺口200萬顆雞蛋，國軍不吃雞蛋，可以彌補6天蛋供應缺口，陳吉仲無所不用其極！
此外，費鴻泰也痛批，國民黨團昨晚發出今天的採訪通知，農委會立刻改口，會提供黃豆給國軍補充營養，國軍不是6周不給蛋吃，而是減少供給量。費鴻泰直言，農委會如此丟人，髮夾彎如此彆扭，陳吉仲實在是「X蛋。」
國民黨立委吳斯懷說，農委會計畫讓國軍官兵不吃蛋，以舒緩國內民生缺蛋危機，這個消息讓所官兵弟兄姊妹和退伍軍人感到十分寒心。國軍不是二等國民，蔡英文身為三軍統帥，還一再強調是國軍的靠山，但從馬祖缺肉到停止供應雞蛋，何曾出來說過一句關心的話？他諷刺，下一次缺電是不是國軍營區每周停電一天？缺水是不是要國軍一周少洗2天澡？下一次缺豬肉，是不是也要準備停吃豬肉？
吳斯懷強調，昔日郝柏村擔任參謀總長時，當時國家物資並不如現在充裕，但仍下令國軍官兵每天並須供給一顆完整雞蛋，讓官兵能夠有充足營養應付戰備任務。而現在政府發生錯誤的政策，居然要國軍承擔，三軍統帥蔡總統應出來表達一個態度，真的忍心嗎？