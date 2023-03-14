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她曬泰國「五星飯店」美照！網友哀號：房價不到台灣一半

▲YouTuber徐海莉分享入住的泰國曼谷五星級飯店「羅素坤逸中心55」，擁有無邊際泳池，住兩晚稅後換算成新台幣只要1萬1443元。（圖／翻攝自Grande Centre Point Sukhumvit 55臉書）
▲YouTuber徐海莉分享入住的泰國曼谷五星級飯店「羅素坤逸中心55」，擁有無邊際泳池，住兩晚稅後換算成新台幣只要1萬1443元。（圖／翻攝自Grande Centre Point Sukhumvit 55臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣飯店房價都很盤？YouTuber徐海莉分享入住泰國五星級飯店的體驗，爽住21坪行政套房、還能享用無邊際泳池，2晚房價約台幣1萬1443元，換算一晚約5700元，忍不住感嘆：「轉頭看看台灣飯店業，恨鐵不成鋼啊！」

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近來一家四口在連假期間入住阿里山英迪格酒店，3天2夜噴6萬9000元，引發網友正反兩面熱烈討論，有網友認為物超所值，但也有人痛批搶錢，寧願出國玩。

▲YouTuber徐海莉分享入住泰國5星飯店美照，發現房價不到台灣5星飯店的一半，感嘆「轉頭看看台灣飯店業恨鐵不成鋼啊！」（圖／翻攝自徐海莉Hailey臉書）
▲YouTuber徐海莉分享入住泰國5星飯店美照，發現房價不到台灣5星飯店的一半，感嘆「轉頭看看台灣飯店業恨鐵不成鋼啊！」（圖／翻攝自徐海莉Hailey臉書）
YouTuber徐海莉在臉書分享出遊美照，提到她1月到泰國邊工作邊旅遊，入住曼谷五星級飯店「羅素坤逸中心55」（Grande Centre Point Sukhumvit 55），房型是室內21坪的超大行政套房，在周三入住、周六才退房，住兩晚房價稅後為新台幣1萬1443元，等於一晚約5700元左右，感嘆：「泰國五星級飯店的價格居然不到台灣的半價...轉頭看看台灣飯店業恨鐵不成鋼啊！」

影片可見，Grande Centre Point Sukhumvit 55公共設施部分，有露天無邊際泳池及健身房等完善設施。行政套房裝潢現代摩登，辦公桌一旁是一片落地窗，能悠哉遠眺整個曼谷美景臥房部分，同樣有落地窗大景可觀賞，床是知名品牌且為King Size，讓人睡得非常舒適。

此外，飯店餐廳的海南雞飯套餐，一頓不到新台幣200元，「光吃雞肉就飽了」，以五星級酒店來說CP值非常高。不過海莉也說，飯店唯一的缺點就是離地鐵站有些距離，走路要25分鐘左右，所幸飯店每天都有免費的嘟嘟車可搭乘，但就是要注意末班車時間，否則就要自己叫車回飯店了。

▲泰國曼谷五星級飯店「羅素坤逸中心55」床邊就是城市美景。（圖／翻攝自Grande Centre Point Sukhumvit 55臉書）
▲泰國曼谷五星級飯店「羅素坤逸中心55」床邊就是城市美景。（圖／翻攝自Grande Centre Point Sukhumvit 55臉書）
網友看完紛紛留言，「沒有比較沒有傷害」、「這價格比台灣合理多了」、「台灣的飯店都是盤子價」、「台灣飯店業吃相難看，生意不好再來跟政府討補助，國外觀光產業比台灣發達的國家都沒收這麼貴」、「絕不會在台灣玩，價格極度不合理，給盤子住的」、「五星級的品質，旅館的價格」、「台灣飯店業要努力了，國外的飯店真的很棒呢」。

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