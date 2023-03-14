止痛藥一吃10幾年慢性腎臟病找上身科學中藥降低罹患風險

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奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱表示，台灣腎臟病人口高居全世界第一，大約有170至200萬的腎臟病人，國內慢性腎臟病盛行率已超過12%，類風濕關節炎盛行率為約占人口0.4%到1%，目前台灣約10萬名病人，占免疫風濕科門診大宗，女性發生率更是男性的9倍。消炎止痛藥是造成腎臟損傷的原因之一，根據統計，造成急性腎損傷原因前3名中，就有一項是使用「NSAIDs」(非類固醇消炎止痛藥)，腎臟病國際治療指引(KDIGO)更表示長期使用或過量可能會導致腎臟功能下降。
陳曉瑱說明，過去雖證實非類固醇止痛藥為慢性腎臟病的危險因子，科學中藥對止痛與腎臟有保護效果，但未有研究驗證兩者的相關性。近年來在大數據、人體及動物實驗上已證實科學中藥有保護腎臟的功效，能降低慢性腎病風險。8種處方與慢性腎病風險降低有關，包括延胡索、天花粉、葛根、大黃、芍藥甘草湯、加味逍遙散、川芎茶調散和甘露飲，且陳曉瑱此研究已獲國際期刊Journal of Multidisciplinary Healthcare刊登。
陳曉瑱提醒，類風濕關節炎病人，應避開非類固醇止痛藥物治療，而改用傳統免疫調節劑、生物製劑及口服標靶藥，臨床上可搭配針灸、科學中藥輔助緩解止痛。另外，服用中草藥或科學中藥，也需由中醫師的專業評估與建議，嚴謹的把關用藥安全。