陸元琪女兒成「最美星二代」！激萌大眼正翻 韓國人狂看
女星陸元琪2月底帶著兒女到南韓工作，原本是要讓孩子們當攝影師幫忙拍照，但整趟旅程兄妹倆都在互相拍美照或自拍，讓陸元琪哭笑不得，但女兒的美照卻意外引起網友注意，陸元琪女兒一雙電眼搭配立體五官，散發出激萌氣息，讓不少人大讚：「好像漫畫裡面走出來的女主角！」
記者賴禹妡/台北報導
陸元琪2月底帶著一雙兒女飛往南韓工作，表示這次合作需要大量影片及照片，因此讓年輕人充當隨行攝影師，沒想到每每回頭，孩子們不是在互拍對方就是在自拍，她到家滑臉書、IG，才發現兄妹倆更新一堆超美的照片，讓她無奈喊：「啊請問一下是叫你們出去拍自己膩…也不順手拍我幾張美照，臭小孩。」
陸元琪同時也挑出兒女的美照分享，只見陸元琪女兒頂著一頭奶茶色秀髮，立體五官及超萌大眼散發出無辜又可愛的青春氣息，一張蹲在地上捧雪、目光直視前方的畫面，更如同韓劇女主角般亮眼，讓網友們紛紛盛讚，「美哭」、「也太美了吧，漫畫人物唷」、「妹妹超美」、「這才是名符其實最美的星二代」、「好像漫畫裡面走出來的女主角」、「很漂亮耶」。陸元琪還透露，女兒出遊再累都會用心打扮，「然後韓國男生都一直看她，媽咪我吃味了」。