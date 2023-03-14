彰監受刑人為「祭亡父」脫逃！走13公里、轉3趟車才到家
彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，於昨日上午11時許，在自主監外作業時脫逃，刑事局經通報後，立即刊載朱漢宗的相關長相特徵以及口卡大頭照，由警方成立專案小組調閱路口監視器釐清逃逸路線，終於在今（14）日朱漢宗逃亡23小時後在其位於彰化永靖的老家被尋獲逮補，而他的逃亡路線及路徑也著曝光。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，朱漢宗在彰化監獄協力廠商進行「自主監外作業」，因其竊盜前科，昨天被「同學」懷疑偷錢，加上父親逝世半年，想要回家祭拜，因此決定在昨日上午10點半翻越工廠停車棚矮橋逃脫，往周邊產業道路逃竄，身上帶著2300元。
由於自主監外作業工廠地處偏僻、交通不便，難以叫到及乘車，朱漢宗只好先步行約13公里，走了2個多小時後到二林再轉搭公車到溪湖，最後搭火車回到距離工廠20多公里遠的永靖老家，並躲藏在親戚家。
不過今日上午9點多，在朱漢宗老家附近民眾看到朱漢宗的身影，趕緊通報警方，員林分局派出大批警力前往追捕，朱被逮時身上衣物未換，與進行自主監外作業時相同，被捕時情緒慌張，一度因沒吃飯而腿軟跑不動，但並未反抗。
朱漢宗供稱，此次翻牆逃獄式因父親半年前過世，想回家祭拜父親，拜完就會自首，但原本他在2024年1月14日就服刑期滿，脫逃刑期6月至1年，這下他不但失去自主監外作業的機會，還會加長刑期。