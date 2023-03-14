本土猴痘再增4例　疫苗最快下周五開打　

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郭宏偉說明，4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
郭宏偉指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例，感染國家包括德國、美國、奧地利。
世界衛生組織截至年3月8日統計資料指出，全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約68.8%。
疾管署副署長羅一鈞坦言，本土猴痘疫情上升，目前疫調個案間均無關聯，應為散發個案，疾管署採購1萬劑猴痘疫苗，期望4月初可以到貨，盡速開提供施打。
羅一鈞說明，有關第一階段暴露前預防(PrEP)疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計下周三起開放預約，最快下周五就可開打。
羅一鈞表示，已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業的前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院需一週完成各項前置作業。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。