ChatGPT夯／台灣版年底推出可行？專家分析技術與困境

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針對這一波ChatGPT的熱潮，台灣到底做不做得出來類似的工具？台師大電機系研究講座教授高文忠直言，台灣學術界或許有這個能力，從自然語言處理、內部基礎，再到知識庫處理等相關研究的老師都有，但後續在執行、資金等兩層面恐有難度，ChatGPT背後資料庫，牽涉到自然語言處理，它的資料量大到無法想像，台灣有無企業，或是國家有無足夠的資金可支持都還只是個未知數，更不用說想達到ChatGPT的成熟度，它的回答甚至有研究生等級的水準。
他提到，當年Google問世，全世界都被它嚇一跳，因為什麼東西都找得到，這次也是，ChatGPT好像什麼問題都能回答，甚至連專業的問題都難不倒它，那是因為其內部已經建構很多專業知識的知識庫，才能在提問時，急速找到相應的答案，能達到如此程度，絕非小資本額的玩法，「要玩得起來，『資本』是最大的重點。」
高文忠直言，Google存在那麼久，台灣有辦法弄出這樣的搜尋引擎嗎？台灣看到Google的成功，想學卻學不來，同樣的道理，台版ChatGPT不是不可行，但重點是「政府願意花多少錢來做」。羅馬不是一天造成的，ChatGPT是龐大的資料與技術的積累，混合出的結果，建議台灣要訂定5至10年的長期計畫，並找尋業界具實務經驗、真正專業的人來擔任領導，要公私協力組國家隊才有可能做到。
「台灣版」具在地特色優勢 但需求不足仍可使時間、金錢成本全打水漂
商研院國際數位商業研究所組長陳堅偉接受《NOWnews今日新聞》採訪時則點出，台版ChatGPT到底可不可行，要去探究兩個問題。首先，台灣在核心技術上的開發落後，假如台版的核心技術是由台灣自己開發，想要追到ChatGPT現在的水準，基本上短時間之內看不到效益。
美國一年有5000多個AI技術，台灣大概僅50個，是美國的0.01%，因此在核心技術開發上，不容易追上。不過，所謂的「台灣版」這個概念是正確的，AI訓練就是「你給它什麼，它就會產出什麼結果」，ChatGPT的訓練，是以全球市場做基礎，因此內涵廣泛性的知識，但若需要台灣某產業的特定資訊，對它來說難度較高。
故若以「台灣特色」去開發，事實上會有一定的專業以及在地優勢，然而，還須回歸「需求」面觀察，因AI訓練成本很高，要達到一定的使用率，才能達成經濟效益。ChatGPT具全球性，它的目標群眾是全球60億人口，台灣版的目標群眾僅2千萬人口，光是模型的開發跟資料的訓練，即需要花很長的時間以及金錢成本，若推出後常有資訊不明確或使用率低等狀況，恐使先前的投資全打水漂。因此陳堅偉並不看好台版要從演算核心做起，畢竟國外程度與台灣相比確實有很大的落差，同時又得避掉專利問題，並不容易，但若是使用國外的引擎，再以台灣的資料做訓練，產出在地化的內容，那麼推出的速度及效果都會非常好。
提及在地化以及台灣特色，元智大學資管系教授、人工智慧跨域創新應用中心副主任禹良治也說，ChatGPT背後資料有95%是英文，剩下5%才是其他語言，中國百度推出的「文心一言」，預計以簡體字為主，若台版在語料庫的蒐集上要更廣泛，不只繁體中文，還可循序漸進、慢慢優化，納入原住民語、少數民、台語、客語等語料。