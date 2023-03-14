豪邁「襲胸」天心！《做工的人》薛仕凌害羞到不敢直視
《做工的人》電影版今（14）日舉行記者會，導演鄭芬芬率領主演李銘順、曾珮瑜、柯叔元、方宥心以及特別演出的天心合體亮相。天心、薛仕凌在片中有一場「抓胸」戲，天心透露：「弟弟太害羞了！他當初知道要這樣拍就正眼都不敢看我，我拍戲時都不會害羞的，鼓勵他放膽。」天心的豪邁性格，連工作人員都直呼：「真的很猛！」
記者黃雅琪/台北報導
為了與影集版做出角色差異，身高181公分的李銘順，還特別大吃特吃「增胖」希望角色看起來可愛一點，他從影集版時的90公斤增重到100公斤，殺青後又迅速瘦回85公斤。柯叔元加碼爆料，兩人同住在台中酒店拍攝期間，每次都看見李銘順房間半夜丟出吃完的鹽酥雞垃圾。李銘順胖到連8歲兒子都看不下去，直說爸爸有「肥胖症」，私底下也頻頻叮嚀他要控制飲食。
李銘順在片中與兒子有許多感情戲，令觀眾看了心有戚戚焉。被問到兒子有沒有問過「自己從哪裡來的問題」，李銘順說兒子喜歡科學的東西，他很早就知道人類和動物需要經過交配，才會繁衍下一代。至於兒子私下有無看一些情色內容，李銘順表示，兒子知道爸媽會檢查手機，也會提醒他不可以看不該看的內容。李銘順還提到，他與兒子還是會親臉頰，但嘴巴兒子只願意給媽媽親。
《做工的人》電影版拍攝期間遇上疫情干擾，導演鄭芬芬表示：「因為疫情大家都不敢來，本來要200人後來只來60人。」不只臨時演員受影響，主要演員柯叔元在拍攝期間曾出席慶功宴活動，後來與李銘順吃飯，兩人在最後一天雙雙確診。《做工的人》電影版3月31日全台上映。