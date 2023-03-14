遶境期間給郭台銘吃閉門羹？柯文哲：人家沒來求見怎拒絕
根據媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘在民眾黨主席柯文哲參與白沙屯媽祖遶境期間，曾經透過幕僚向柯團隊幕僚詢問是否有「合體」機會，不過卻吃了閉門羹遭到拒絕。對此除了柯辦發言人陳智菡昨（13）日下午出面否認，強調郭柯兩人都是自行直接聯絡，不會透過幕僚外；柯文哲今（14）日則表示，人家沒有主動要求要見面，「怎麼會拒絕？怎麼給他吃閉門羹？」
記者丁上程／台北報導
根據《鏡週刊》報導指出，柯文哲在參與白沙屯媽祖遶境活動期間，郭台銘陣營人士曾主動聯絡柯文哲陣營人士，詢問是否有同框合體的機會，不料柯營卻以進香行程不適合為由直接婉拒，讓郭大吃閉門羹，似乎還因此導致「郭柯失和」。
對此柯文哲今日上午前往民眾黨立法院黨團參與會議時，面對記者詢問「讓郭吃閉門羹」一事，柯文哲則予以否認，表示人家沒有主動要來求見，是要怎麼拒絕？「寫什麼吃閉門羹，人家也沒有來，我怎麼給他吃閉門羹？」柯文哲說，與郭台銘都會透過簡訊聯絡，至於郭柯合不合則是等到時間到再說，現在還什麼都搞不清楚。
柯文哲辦公室發言人陳智菡昨日下午也發表聲明，表示白沙屯行腳是宗教活動，柯主席希望能夠多與民間交流，不涉及政治。沒有媒體所說郭營主動接觸柯營，甚至因此讓郭吃閉門羹的情事。陳智菡強調，行程結束後柯郭兩人仍有聯繫，並有談論到見面一事，不過郭台銘認為時機點敏感，向柯建議延後，「雙方都是直接溝通不用透過幕僚。」