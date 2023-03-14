流感增3例重症「1人具潛在病史」　均染A型、未打疫苗

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郭宏偉指出，流感季自去（2022）年10月1日起截至今年3月13日流感併發重症病例累計62例，包含51例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，76%具慢性病史；其中死亡11例，分為10例H3N2、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。
郭宏偉表示，上週新增3例流感併發重症病例，2例為A型H3N2、1例A型H1N1，為2例男性及1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗，其中1例具慢性肺疾、代謝性疾病、心血管疾病及腎臟疾病等潛在疾病史，發病日介於今年3月2日至3月10日，上週無新增流感併發重症死亡病例。
郭宏偉呼籲民眾，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。
郭宏偉提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。