兩岸直飛航點擴大　業者估雙邊旅遊後市Q3見曙光

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兩岸逐步開放的態勢持續，不過中國方面仍是全面禁止自由行、團客來台，目前我國禁止出團赴中，但允許自由行，觀察旅遊市場趨勢，可樂旅遊總經理李季柏接受《NOWnews》採訪表示，疫情前赴中團客約佔總人次的10%，「其實量體不小，有12萬人次」，但除了禁團令之外，影響消費者出國的變因很多，可能是航班太少機位太貴、對疫情有顧慮，目前雖然需求已經恢復，但今（2023）年還是處於復原期。
李季柏指出，「第一線上的觀察，其實需求的確有而且很多，我們認為今年第三季的表現，應該會再往前邁進」，以團客來說，機關團體又比散客成團恢復來得快，在散客報名成團上，可能還沒有完全放心，想出去玩的事實沒有被改變，但是多數人在規劃上會更謹慎，在沒有禁團令狀況下，第三季公司行號或是機關團體的獎勵旅遊需求，最有機會出團中國。
易飛網副總經理張瑞琳也告訴記者，目前兩岸還是商務客或是高消費的自由客居多，不過根據以往的經驗，兩岸班機旅遊目的旅客佔比約4成，只要一開放，兩方的交流一定會相當快速。
張瑞琳表示，「我們比較看好的是小三通，以品牌來說有馬祖的南北之星等船隻，往來到福州等地，只要一開放團體客旅遊，金馬一定先受益」，而旅遊業者當然也會考慮在航點還未復飛或是機位價格太高的狀況下，透過小三通進到中國大陸再轉搭中國國內線，「金門到廈門、馬祖到福州，搭船大概20到30分鐘就到了，而且交通成本、行李載運成本都相當低，不管是陸配或是經商，都是走小三通比較方便，這其實都是機會，就要看後續開放的速度」。
「現在機票的價格實在驚人」，張瑞琳指出，之前光是上海來回就3、4萬塊，是疫情前的3倍，此外，有時候雖然開放觀光但是不發給陸客簽證，那也是沒輒。台灣市場方面，大部分去中國的團客年紀上又稍長，對於疫情狀況還是會考量，「即使是日本，也不會看到一開放大家就排隊去買機票，一定還是會觀望一下的」，也預計要等到一季或半年，旅遊復甦狀況才會明朗。