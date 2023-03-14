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快來享受「義」國風味 義大利經典料理快閃五星酒店

▲「義食‧味旅」獻上一系列行政主廚Omar的經典料理，道道精彩（圖／遠東香格里拉提供）
▲「義食‧味旅」獻上一系列行政主廚Omar的經典料理，道道精彩（圖／遠東香格里拉提供）

記者林怡孜/台南報導

風靡全世界的「西餐之母」義大利料理，原汁原味台南限時登場，台南遠東香格里拉自助餐廳－「遠東Café」於3月15日至31日推出「義食‧味旅」饗宴，由義籍行政主廚歐瑪(Omar Ugoletti)以家鄉經典料理獻藝。Omar廚藝生涯20多年，擅長使用低溫烹調技法詮釋食材純粹美味，長期旅居歐洲、澳洲和亞洲，且在米其林星級餐廳有紮實豐富的歷練。

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▲「義式憤怒醬肉丸」香辣帶勁，吃了欲罷不能（圖／遠東香格里拉提供）
▲「義式憤怒醬肉丸」香辣帶勁，吃了欲罷不能（圖／遠東香格里拉提供）
「義食‧味旅」推出新鮮現做義大利麵，以杜蘭小麥粉、義大利〝00〞號通用麵粉，加入雞蛋混合，反覆折疊與揉捏麵糰至一定筋度，壓平後再放入製麵機手動切割為「經典手工麵」及「寬帶麵」；以新鮮墨魚汁拌入麵糰，製成帶有天然烏黑色澤的「手工墨魚麵」，手工現做麵條過程繁複且耗時，濕度、時間跟厚薄度都是關鍵，口感Q彈有嚼勁且帶有清新小麥香氣。


Omar以自製五款醬料搭配手工義大利麵，分別為以番茄為基底加入鮮蝦、烏賊、鯛魚燉煮的濃郁海味「番茄海鮮醬」；番茄、胡蘿蔔、洋蔥快炒後，與牛絞肉慢火燉煮出經典鹹香「波隆那肉醬」；特選白酒、迷迭香、百里香等香料調味鴨胸，再搭配番茄、黑橄欖與高湯熬製出香氣四溢「番茄橄欖鴨香醬」；極簡美味「培根蛋黃醬」及清爽順口「義式青醬」為饕客帶來最道地的用餐體驗。


除此之外，「義食‧味旅」饗宴還推出義大利國民美食「披薩餃」，獨特半月造型包裹火腿、番茄、蘑菇等內餡與特製醬汁進爐窯烤，層次豐富。源自羅馬傳統名菜的「脆皮豬肉捲」，以油花分布均勻的梅花豬肉醃製後，經低溫烹調、風乾、爐烤等繁複工序，外層酥脆，入口後散發迷人香氣，令人難以忘懷。香辣帶勁「義式憤怒醬肉丸」靈魂在於那迷人醬汁，主廚選用辣椒、大蒜、櫻桃番茄和橄欖油等香料秘製而成，淋上手工Q彈肉丸相當對味。另有海味十足的「香辣番茄淡菜」與「烤鱸魚馬鈴薯」。


餐後可以來杯「西西里咖啡」搭配義式「提拉米蘇」作為結尾；平日晚餐供應經典「內格羅尼」調酒，假日午、晚餐則提供精選葡萄酒，優雅感受酒香與美食相融帶來的驚喜餘韻。（飲酒勿開車，未滿18歲者，禁止飲酒）


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