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貓咪拯救旅遊業！「波蘭超萌活地標」爆紅　旅客特來看牠

▲波蘭超萌Google地標「Kot Gacek」，有著超狂的5顆星好評。（圖／截自Google地圖）
▲波蘭超萌Google地標「Kot Gacek」，有著超狂的5顆星好評。（圖／截自Google地圖）

記者李惠婷/綜合報導

真想親眼見見牠！波蘭西北部的城市斯塞新（Szczecin）有個擁有1,753則評論，並獲得5顆星超級好評的Google地標「Kot Gacek（貓加奇克）」。地標主角「加奇克（Gacek）」是在當地生活超過10年的貓咪，常常於主人在街邊安置的窩中打滾安眠，可愛的模樣漸漸爆紅，躍身成為Google地圖上斯塞新市評價最高的地標之一。

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▲睡成海豹的加奇克。（圖／截自Google地圖）
▲睡成海豹的加奇克。（圖／截自Google地圖）
據外媒報導，加奇克住在波蘭海港城市斯塞新的卡舒布街，不知不覺間成為當地的網紅貓，任職於斯塞新市遊客中心的馬奇穆克（Szymon Maksymiuk）指出，每天來探訪加奇克的遊客數超乎每個人的想像，許多旅客甚至特地從國外搭機前來，只為一睹牠那綿軟可愛的真身，而當地旅遊業也因此受惠。

▲正在與鴿子交流的加奇克。（圖／截自Google地圖）
▲正在與鴿子交流的加奇克。（圖／截自Google地圖）
Google地標「Kot Gacek」在各國貓奴熱情湧入評論後，目前評價已擊敗文藝復興時期的城堡等名勝，成為該地區的第一名，當地政府也在TikTok官方帳號大讚：「加奇克是貓界的金卡戴珊（Kim Kardashian）」。

※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：台灣不建議放養寵物，特別是在缺乏野生動物棲息空間的城市區域，寵物可能會受到車禍、毒藥、染病等危害，牠本身也可能攻擊其他弱小物種，危害台灣生態。

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