貓咪拯救旅遊業！「波蘭超萌活地標」爆紅 旅客特來看牠
真想親眼見見牠！波蘭西北部的城市斯塞新（Szczecin）有個擁有1,753則評論，並獲得5顆星超級好評的Google地標「Kot Gacek（貓加奇克）」。地標主角「加奇克（Gacek）」是在當地生活超過10年的貓咪，常常於主人在街邊安置的窩中打滾安眠，可愛的模樣漸漸爆紅，躍身成為Google地圖上斯塞新市評價最高的地標之一。
記者李惠婷/綜合報導
據外媒報導，加奇克住在波蘭海港城市斯塞新的卡舒布街，不知不覺間成為當地的網紅貓，任職於斯塞新市遊客中心的馬奇穆克（Szymon Maksymiuk）指出，每天來探訪加奇克的遊客數超乎每個人的想像，許多旅客甚至特地從國外搭機前來，只為一睹牠那綿軟可愛的真身，而當地旅遊業也因此受惠。
Google地標「Kot Gacek」在各國貓奴熱情湧入評論後，目前評價已擊敗文藝復興時期的城堡等名勝，成為該地區的第一名，當地政府也在TikTok官方帳號大讚：「加奇克是貓界的金卡戴珊（Kim Kardashian）」。
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