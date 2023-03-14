見證矽谷銀行崛起與衰落！SVB執行長貝克爾是誰？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在2011年成為矽谷銀行總裁兼首席執行長之前，貝克爾已經在矽谷銀行擔任過多個管理職，還共同創立投資部門「SVB Capital」，管理一些世界知名的頂級風險基金和投資基金。
在貝克爾的帶領下，矽谷銀行成為美國前20大銀行之一，比起其他銀行的保守，矽谷銀行更願意承擔具有優良潛力但收益較小的新創公司，在某些員工眼裡，貝克爾對科技業的未來頗有遠見，也願意將賭注押在客戶身上，切實做到為客戶服務，對於許多剛創業的科技企業家而言，矽谷銀行是相當適合的合作對象。此外，貝克爾還曾於2016年至2017年擔任美國商務部數位經濟顧問委員會的成員。
多年來，貝克爾的努力也確實得到回報，2020年和2021年，矽谷銀行股價上漲54%與75%，2021年存款也猛增86%。他本人還在訪問中說過，他認為自己在「全世界最酷的銀行」工作，在矽谷銀行，他們得以和「全球最酷的企業」合作。今年1月，即便是在經歷了悲觀的2022年後，貝克爾還樂觀預測，市場會穩定下來、經濟前景正在改善，儘管上半年可能還會有更多波動。
既然如此，矽谷銀行和貝克爾又是為何走到今天這般田地？《華爾街日報》指出，去年開始科技業接連遭遇重創，聯準會激進升息，從而影響加密貨幣公司崩潰，科技股為主的納斯達克指數一度下跌33%，創下2008年金融危機以來的最大跌幅。然而，矽谷銀行卻反其道而行，一直打賭利率即將下降，並持續關注起伏不定的科技業。
《路透社》報導，就在矽谷銀行當地時間10日遭主管機關接管、成為08年金融危機後美國最大的銀行破產案前，貝克爾還親自給客戶打電話，保證他們在矽谷銀行的資金安全無虞。結果當天他就發送了一則影音訊息給員工，坦承銀行倒閉前的48小時非常艱困，說道：「我帶著極其沉重的心情在這裡宣布這個消息。我無法想像你們當時在想什麼，擔心你們的工作和未來。」
在以謹慎著稱的銀行業，貝克爾與他的高級副手們選擇樂觀看待前景，卻也因此栽了大跟頭；更可疑的是，貝克爾與首席財務長貝克（Daniel Beck）都在銀行倒閉前1週大量出售了矽谷銀行股票，被質疑是否早就嗅到不尋常的氣息，他們也因此面臨憤怒股東的集體訴訟。
隨著矽谷銀行倒閉，美國財政部、聯準會、聯邦存款保險公司（FDIC）紛紛跳出來收拾爛攤子，不只投資人和存戶心情像在坐雲霄飛車，曾經的前瞻銀行家也淪為眾矢之的。
更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。