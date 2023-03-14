間隔1年「腸病毒71型」又現蹤！增2例最小1歲、均在北部

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疾管署副署長羅一鈞認為，這次再度出現個案是一個警訊，腸病毒71型恐捲土重來，尤其3到6月為腸病毒流行期，新冠疫情鬆綁後，更要注意腸病毒，教師、家長、醫師也要加強幼兒洗手的好習慣。
疾管署防疫醫師林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形，一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，掌握治療先機。
依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計2332人次，較前一週2277人次略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在 ，需提高警覺。今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡，感染D68型。
另依國內監測資料顯示，上週全國門急診腹瀉就診達16萬5230人次，高於去年及前年同期，近期腹瀉就診人次持續處高點；全國近4週共接獲78起腹瀉群聚通報，其中52起檢出諾羅病毒。
疾管署呼籲，即將進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，易感宿主持續累積，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。
疾管署表示，近期國內腹瀉就診人次及群聚通報案件數均高於去年同期，群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主，由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品。