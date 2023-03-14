推廣觀光合作！泰觀局在台北辦旅遊交易會

泰國觀光局東亞區區長Mr.Chuwit Sirivajjakul帶領41家泰國旅遊相關業者於3月14日在台北舉辦旅遊交易會，展開與台灣業者面對面接觸的機會，這次活動邀請到45家台灣旅遊業者參加。41家來訪泰國業者，包括飯店及海濱渡假村、旅行社、餐廳與購物及娛樂公司等，將多樣化的泰國新景點及新行程資訊，分享給台灣業者。泰國觀光局表示，旅遊交易會的目的，是希望藉由活動讓台灣旅遊業者都能與泰國業者們面對面接觸，更深度的了解泰國旅遊資源及業者能提供的商品，促進更多的合作機會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 為了推廣泰國旅遊，泰國觀光局不斷努力加強泰國觀光產業，現在泰國是最受全球觀光客喜愛的旅遊國家之一，被認為是旅遊產品多樣化、購物天堂、以及物超所值的最佳旅遊地。旅客人數也不斷的在增加中，其中靠的就是不斷協助雙方業者掌握資訊與推廣重點以便進一步緊密合作，更重要的當然是提供業者最新旅遊產品的資訊，以促使更多新產品問市，也使遊客有更多的選擇。▲泰國美食享譽國際。（圖／泰觀局駐台北辦事處）泰國旅遊觀光業一直受到許多獎項的肯定，在國際市場調查排名中名列前茅，2023泰國旅遊年推廣主題為「驚艷泰國！精彩新篇章Amazing Thailand, Amazing New Chapters」，以這個新概念為行銷主軸，積極推動各種主題旅遊，發展出多項產品，像是青年畢業旅遊、運動旅遊、環保綠色旅遊、家庭旅遊、體驗學習旅遊、高爾夫旅遊、健康養生旅遊、恣意悠閒旅遊、奢華享樂旅遊等等，除此之外各式節慶活動、旅遊交易會、以及多樣反映獨特地區文化與生活型態的活動也都將陸續推出。▲台北舉辦旅遊交易會出席嘉賓大合照。（圖／泰觀局駐台北辦事處）讓移工走進台北故宮 民團跨界推動平權越南外籍生手作告白巧克力 歡慶白色情人節教育部多國語言宣導 簡化新住民國中小學學歷認證流程台科大辦印尼論壇 淺談新南向永續技術