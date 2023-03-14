譚松韻爆款陸劇《歸路》撒糖井柏然 5大經典CP總盤點
「戀愛女王」譚松韻演過不少膾炙人口的陸劇，《錦心似玉》、《以家人之名》擁有大批觀眾追劇，與井柏然合作的新作《歸路》，將於今（14）日在愛奇藝開播，預告片中多個吻戲鏡頭，吊足觀眾胃口，井柏然劇中短髮造型瞬间代入特警角色，面對初戀譚松韻更是Man度爆表，摸頭殺、捨身保護、更用低沉的聲音發問「還愛我嗎」，都讓人尖叫不已。
記者羅凌筠/綜合報導
《歸路》改編自墨寶非寶的同名小説，故事講述投資總監譚松韻，10年後與自己的初戀，身為特警的井柏然重逢，兩人從學生時期的一見鍾情到遭遇變故後，漸行漸遠，卻在意外的狀況下久別重逢，最終破鏡重圓、再續前緣，也讓年少時相愛的兩人再次墜入愛河，確認彼此的心意。
盤點譚松韻以往的4對經典CP，備受粉絲喜愛，以航空公司為背景的職場劇《向風而行》，由譚松韻、王凱湊成一對師徒關係的歡喜冤家，充滿粉紅泡泡。古裝宅鬥劇《錦心似玉》，改編自小說《庶女攻略》，譚松韻意外嫁入侯府，成為大將軍鍾漢良的繼室，「先婚後愛」的設定甜度超標。
懸疑偵探劇《錦衣之下》，由譚松韻演的女捕快跟任嘉倫演的錦衣衛協手調查失蹤案，任嘉倫可愛又傲嬌的小表情，配上譚松韻靈動的演技，堪稱整部戲的精華。陸劇《以家人之名》由譚松韻、宋威龍主演，從沒有血緣關係的兄妹，在兩個爸爸的扶養下，相互治癒彼此，走出過去的陰影，與自己和解，成為了更好的自己。