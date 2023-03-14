三上悠亞隱退！黃明志忍不住全說了 女神私下面貌曝光
黃明志將於4月1日在台北小巨蛋舉辦「黃明志大飛機世界巡迴演唱會」，今（14）日舉辦造勢發布記者會，由啦啦隊Luxy Girl擔任嘉賓。三上悠亞昨晚宣布隱退，震驚各界，曾與她合作過的黃明志，受訪時也分享三上悠亞的「私下面貌」。
記者吳雨婕/台北報導
黃明志坦承來台發展10年，卻是第一次攻蛋，讓他壓力很大，「有種近鄉情怯的感覺，我怕丟臉，而且一堆認識的人。」甚至壓力大到失眠，以前一天就只能睡3、4個小時，現在更是少到睡1、2個小時，還連帶使他胃病復發，記者會延遲20分鐘才開始，就是因為他胃不舒服，吃完藥才繼續上工。
三上悠亞昨天宣布引退，她先前曾與黃明志合作過，黃明志表示他等一下會去關心對方，「她應該很開心，她是個非常有魅力的人。」黃明志分享之前合作時，三上悠亞的親民作風，「我看到兩幕，都是同時間發生的，那時候拍攝結束了，剛好有一隻狗狗跑過來，她親密的摸狗狗；另外一件事是，我們車子車輪卡在海灘上，她立刻幫忙大家一起推車，非常可愛。」被問到會不會覺得可惜，黃明志妙語如珠的說：「可惜的話，看她以前的作品就好。」
除了在台灣開唱外，黃明志將前往全球16個城市，包含新加坡、澳門、曼谷、大阪、吉隆坡、亞庇、檳城以及高雄，跨越亞洲後還有奧克蘭、巴黎、倫敦、多倫多、雪梨、墨爾本以及溫哥華，被發現少了香港場，黃明志無奈表示沒有申請到場地，直到記者會開始前才知道，讓他覺得非常遺憾。