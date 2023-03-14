鏡電視申照過程疑涉不法　士檢約談前公司高層

鏡電視申請執照過程遭檢舉疑涉不法，士林地檢署收案後，去年已分「他字案」，今（14）日傳出檢方陸續傳喚已請辭的三董一監、財務長、法務長、總經理到案說明，以釐清是否有外力介入，並朝背信罪方向偵辦。對此，士檢表示，全案尚在偵辦中，還沒有偵查終結，不便評論細節，但該查的都會查。
記者潘千詩／台北報導
《鏡電視》成立以來風波不斷，自2022年1月19日取得國家通訊傳播委員會（NCC）近十年來唯一核發的新聞台執照後，竟接續遭爆高層賄賂前NCC官員、股東帳目不清、在海外設立分公司自肥等疑雲。同年9月，時力立委陳椒華公布鏡電視董事會3段錄音檔，指控鏡電視取得執照過程疑有府院高層施壓。時任行政院長蘇貞昌在立法院竟稱，鏡電視新聞台執照「不必去查」。
前民眾黨立委蔡壁如及民眾均提出檢舉，要求法務部調查鏡電視申照過程是否涉弊，法務部發交士林地檢署，士檢去年10月證實已簽分他字案偵辦，並將時任董事長裴偉列為「他」字案被告。
據了解，檢方已陸續傳喚鏡電視前董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭、前監察人王金山、前財務長林家賢、法務長鄭允娟及前總經理李玉珮，另也調取鏡電視董事會與NCC的往返公文、補正事項回函等文件。不過，士檢表示，基於偵查不公開，不便說明細節，但該查的都會查，也一定會傳喚證人釐清。