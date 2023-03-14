蔡依林曬1.5億珠寶辣秀腹肌「洗眼睛」　8字認新專輯難產

寶格麗BVLGARI今（14）日揭幕「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」，邀來大中華品牌代言人蔡依林擔任出席嘉賓，Jolin穿上皮革平口小可愛搭配黑橘羽毛魚尾裙辣秀完美身材，尤其傲人的川字腹肌超結實又吸睛，頸上還閃爍著以「維納斯的髮絲」設計的1.5億頂級祖母綠與鑽石項鍊，驚艷全場！她也直說已被瑰麗珠寶「洗一輪眼睛」。每回現身總被關心的新專輯進度，她首認「大部分都卡在歌詞」還沒有很滿意，坦言「一直都覺得應該還有更好的東西」所以也就不勉強，竟說「請大家先聽聽別人的專輯」，笑翻大家。
「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」採預約鑑賞制，即日起至3/18於台北經國七海文化園區盛大展出，總價逾新台幣80億。傳說中，祖母綠是愛與美的女神維納斯與傳奇的埃及豔后最為鍾愛的寶石，這也是寶格麗史上首次在單一系列中，同時推出超過數十件瑰麗祖母綠作品。以「Magnificent Nature壯麗自然」、「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie複雜腕錶」四大主題，璀璨華麗的珍稀之作，頌揚自然奇景，並致敬品牌與華美寶石的深厚淵源。