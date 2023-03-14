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蔡依林曬1.5億珠寶辣秀腹肌「洗眼睛」　8字認新專輯難產

▲BVLGARI大中華品牌代言人蔡依林，出席「2023寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展」，佩戴1.5億頂級祖母綠項鍊，辣秀腹肌「洗一輪眼睛」。首認新專輯進度「大部分都卡在歌詞」還沒有很滿意。（圖／記者朱永強攝）
▲BVLGARI大中華品牌代言人蔡依林，出席「2023寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展」，佩戴1.5億頂級祖母綠項鍊，辣秀腹肌「洗一輪眼睛」。首認新專輯進度「大部分都卡在歌詞」還沒有很滿意。（圖／記者朱永強攝）

記者蕭涵云/台北報導

寶格麗BVLGARI今（14）日揭幕「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」，邀來大中華品牌代言人蔡依林擔任出席嘉賓，Jolin穿上皮革平口小可愛搭配黑橘羽毛魚尾裙辣秀完美身材，尤其傲人的川字腹肌超結實又吸睛，頸上還閃爍著以「維納斯的髮絲」設計的1.5億頂級祖母綠與鑽石項鍊，驚艷全場！她也直說已被瑰麗珠寶「洗一輪眼睛」。每回現身總被關心的新專輯進度，她首認「大部分都卡在歌詞」還沒有很滿意，坦言「一直都覺得應該還有更好的東西」所以也就不勉強，竟說「請大家先聽聽別人的專輯」，笑翻大家。

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蔡依林受訪時讚賞很喜歡這次寶格麗的伊甸園主題，認為展覽和她今天的打扮很搭，直說剛剛在展間拍照時已被珠寶「洗一輪眼睛」。分享前陣子的歐洲行心情很輕鬆，隔了一點時間沒跟寶格麗家族見面，順道還吃了很多好吃的、也睡得很好，還見到新款包包。每回現身總被關心的新專輯進度，她隨即自嘲「永遠在路上」的專輯，等到時候全部出來再跟大家分享，坦言她在「過程中也學了蠻多東西」，有非常多不確定，最後竟直說，「請大家～先聽聽別人的專輯」，笑翻現場。

被問到沒有新專輯的話，是否會多開演唱會？蔡依林秒回「還唱不夠嗎」，直說都已經唱了三年。再度被追問新專輯「新專輯在年底前有可能問世嗎？」Jolin只好尬笑表示「只能說我也跟大家一樣希望，真的」，但也首度承認「大部分都卡在歌詞」，直呼「我還沒有很滿意」，所以就有點延後了。更坦言「一直覺得好像還有更好的東西」所以也就不勉強。

▲蔡依林曬1.5億珠寶、辣秀傲人川字腹肌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依林曬1.5億珠寶、辣秀傲人川字腹肌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依林也喜歡手上的「Serpenti Misteriosi 頂級珠寶神秘腕錶 綠色漆藝與鑽石款」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依林也喜歡手上的「Serpenti Misteriosi 頂級珠寶神秘腕錶 綠色漆藝與鑽石款」。（圖／記者蕭涵云攝）
身為大中華品牌代言人的蔡依林，一出場便佩戴著以「維納斯的髮絲」設計的Emerald Venus頂級祖母綠與鑽石項鍊，是此次抵台約1.5億元台幣、單價最高的作品，鑲嵌1顆哥倫比亞八角形切割祖母綠（重約19.30克拉）、62顆祖母綠圓珠（總重約130.77克拉）、圓形明亮切割鑽石與密鑲鑽石（D-F IF-VVS 總重約 71.24克拉），華麗現身。

她分享每回都很期待欣賞彩寶的美麗，直說今天一走進展間，就莫名感到祥和又很寧靜的感覺，認為「就是彩寶具有魅力的地方」；也提到她一直以來都很喜歡品牌的蛇形腕錶，稱讚手上的Serpenti Misteriosi頂級珠寶神秘腕錶，按一下蛇頭錶蓋就會彈跳開、可看時間，感到很有興趣。

「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」採預約鑑賞制，即日起至3/18於台北經國七海文化園區盛大展出，總價逾新台幣80億。傳說中，祖母綠是愛與美的女神維納斯與傳奇的埃及豔后最為鍾愛的寶石，這也是寶格麗史上首次在單一系列中，同時推出超過數十件瑰麗祖母綠作品。以「Magnificent Nature壯麗自然」、「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie複雜腕錶」四大主題，璀璨華麗的珍稀之作，頌揚自然奇景，並致敬品牌與華美寶石的深厚淵源。

▲蔡依林受訪完換上「Eden the Garden of Wonders系列Fire of Eden頂級紅寶石與鑽石項鍊」，是新系列中唯一的紅寶石項鍊作品。主石鑲嵌1顆梨形明亮切割莫三比克紅寶石（重約7.02克拉）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依林受訪完換上「Eden the Garden of Wonders系列Fire of Eden頂級紅寶石與鑽石項鍊」，是新系列中唯一的紅寶石項鍊作品。主石鑲嵌1顆梨形明亮切割莫三比克紅寶石（重約7.02克拉）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲總價逾新台幣80億的「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」採預約鑑賞制，即日起至3/18於台北經國七海文化園區盛大展出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲總價逾新台幣80億的「2023 寶格麗伊甸奇蹟花園 頂級珠寶暨腕錶盛展BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS」採預約鑑賞制，即日起至3/18於台北經國七海文化園區盛大展出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡依林佩戴的「Eden the Garden of Wonders系列Emerald Venus頂級祖母綠與鑽石項鍊」。（圖／BVLGARI）
▲蔡依林佩戴的「Eden the Garden of Wonders系列Emerald Venus頂級祖母綠與鑽石項鍊」。（圖／BVLGARI）
▲Eden the Garden of Wonders系列 Sapphire Fantasy頂級彩寶與鑽石項鍊，主石1顆枕形切割斯里蘭卡藍寶石（重約29.14克拉）。（圖／BVLGARI提供）
▲Eden the Garden of Wonders系列 Sapphire Fantasy頂級彩寶與鑽石項鍊，主石1顆枕形切割斯里蘭卡藍寶石（重約29.14克拉）。（圖／BVLGARI提供）
▲Serpenti Misteriosi珠寶神秘腕錶 綠松石與鑽石款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Serpenti Misteriosi珠寶神秘腕錶 綠松石與鑽石款。（圖／記者蕭涵云攝）

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