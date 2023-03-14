台灣之光！林襄首登東京時裝週走秀 火辣中空裝露小蠻腰
日本粉絲的呼喚，林襄都聽到了！樂天啦啦隊女神林襄在世界棒球經典賽以可愛甜美形象擄獲海外粉絲，雖然因台灣未能晉級八強，無法站上東京巨蛋球場，她依舊走上國際舞臺了，這次受邀參加東京時裝週，展示台灣設計師申子芹知名品牌Seivson的服裝，成功跨足時尚圈，堪稱是台灣之光！
記者江芷稜/綜合報導
⽇本東京時裝週在澀⾕HIKARIE的秀場舉⾏，由台灣設計師申⼦芹Jill的服裝品牌Seivson，代表台灣的品牌發表新一季時裝，林襄獻出海外首次時尚處女秀與 Seivson合作，感呈現高級時裝，顛覆傳統女裝形象，成為一⼤看點！
第⼀次走秀就與Seivson合作的林襄 坦⾔：「⼀直都很喜歡Seivson的服飾，且那⼜是很多⼈嚮往的夢幻舞臺，⼀定會有緊張成分，但會拿出最佳狀態給⼤家！」林襄以「ROOMSERVICE」高級時裝概念，展示在房間內只穿到一半的模樣，以黑色中空裝露出小蠻腰，大膽走上伸展台，期許每個台灣女⽣穿上品牌的衣服，顛覆傳統的女裝形象，呈現高級的時裝性感力量。
同經紀公司師妹張雅涵Kimi也被邀請⾄展場觀秀，她說道：「本⾝就很喜歡走秀的氣勢，真的備感榮幸，也很為林襄驕傲，感覺突破到了另⼀個層次，也期待未來有機會出場。」3月14日張雅涵也同步發行新寫真《涵氧女孩》與同名歌曲，林襄也跨刀當藝術總監力挺師妹，日本機械手錶品牌也於同天發佈張雅涵為品牌台灣區代言人的好消息，師姊妹可說各自在時尚圈嶄露頭角。
⽽現今台灣的啦啦隊⽂化受到⽇台兩岸媒體的關注及支持，充分展現了女性力量及特質，林襄未來發展也備受矚目，她感謝所有海內外的襄民外，也期待未來能繼續打破既定的框架，嘗試跨⾜更多領域，給⼤家帶來更好的作品。外界關心她的刺青是否影響進軍日本，經紀人否認此說，透露在時尚圈裡有刺青反而受歡迎。